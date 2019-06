Alessandra Amoroso ospite del concerto dei Tiromancino a Roma il 1° luglio

Alessandra Amoroso 'lascia la musica' - ma è solo un arrivederci : 'Mi prendo tempo per me' : In una recente intervista rilasciata a “Il Giornale” Alessandra Amoroso, la cantante diventata famosa grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha annunciato di volersi prendere del tempo per sé stessa e per la sua famiglia. Il desiderio nasce dal bisogno che ha di passare un po’ di tempo con la sua famiglia dopo aver passato gli ultimi dieci anni a studiare e cantare nei concerti ininterrottamente. La cantante pugliese ha spiegato di ...

Alessandra Amoroso : "Stop con la musica. Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia" : Alessandra Amoroso dice “basta”. Dopo dieci anni di carriera, la cantante decide di prendersi una pausa dalla musica. “Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia”, ha detto la cantante intervistata da Il Giornale annunciando uno stop agli impegni in studio e sul palco.“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a ...

Casting per 'Amici' con Alessandra Amoroso - 'Uomini e Donne' e per una serie tv : Sono state fissate nuove date per i Casting di due noti programmi televisivi di Maria De Filippi, e cioè per Amici e il Trono Over di Uomini e Donne. Tutte le selezioni in questione si svolgeranno prossimamente a Roma, in alcuni casi alla presenza di noti personaggi tra cui la cantante Alessandra Amoroso. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per una serie tv prodotta da Wildside. Le prossime si terranno a Palermo. 'Amici' e Trono Over Come ...

Alessandra Amoroso sexy in costume su Instagram! La foto conquista tutti : La cantante Alessandra Amoroso in occasione dell'ingresso di questa stagione estiva ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre si trova in spiaggia sul lettino da mare: diversi sono stati i commenti dei follower. Raggiunse il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta della bravissima Alessandra Amoroso, che in ...

