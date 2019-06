Alberto Angela archeologo ad honorem | «Mi sento napoletano»

Laurea ad honorem in Archeologia ad Alberto Angela : “la TV trasmette conoscenza tramite l’emozione” : “Sono fortunato perché in Italia c’e’ tanto di cui parlare e perché ho un mezzo, la televisione, perfetto per la mia attività“. A dichiararlo è Alberto Angela durante la sua lectio in occasione del conferimento della Laurea honoris causa in Archeologia all’università Suor Orsola Benincasa di Napoli. “La televisione ha bisogno dell’emozione per trasmettere la conoscenza, ma sono conscio di essere il ...

Ulisse - Notte sulla Luna : su Rai 1 Alberto Angela celebra i 50 anni dall'allunaggio : StaNotte... sulla Luna: si sarebbe potuto intitolare così lo speciale dedicato ai 50 anni dall'alLunaggio che Rai 1 ha affidato ad Alberto Angela e che andrà in onda sabato 20 luglio alle 21.25 sull'Ammiraglia Rai. Di fatto si tratta di uno Speciale Ulisse - Il piacere della scoperta dal titolo "Notte sulla Luna" che Rai Pubblicità ha già venduto/sta vendendo agli investitori e per il quale ha pubblicato listini e offerte.prosegui la ...

Conti - Venier e Alberto Angela i volti amati che restano in Rai - : Laura Rio Il primo canale non verrà spazzato via dai sovranisti Fazio su Raidue si troverà in compagnia di Cracco Sì, è vero, in autunno la tv di Stato (con anticipo estivo a partire da lunedì) avrà un'impronta sovranista e populista. In consonanza con il voto elettorale. E alcuni programmi avranno un chiaro indirizzo che verrà garantito da alcuni nomi importati da viale Mazzini. Però, dai, non dimentichiamoci che la Rai è una grande ...

Maturità 2019 VIP : Piero e Alberto Angela sono le star che i maturandi sognano in commissione d’esame : In attesa dell’uscita dellecommissioni per la Maturità 2019, Skuola.net ha chiesto ai maturandi di scegliere i commissari dei loro sogni. Come? Tramite un sondaggio online nel quale sono stati proposti alcuni VIP del momento; personaggi di spicco della musica, della tv, dello sport – tutti rigorosamente italiani -, che si sono distinti nei rispettivi campi. Quali saranno stati i prescelti per comporre la commissione ideale? ...

Roberto Giacobbo : “L’alternativa ad Alberto Angela sono io” : “Siamo così in pochi a fare divulgazione in prima serata che non c’è spazio per l’invidia. Non sono l’anti-Angela, ma un’alternativa: ci dovrebbero proteggere come i panda”. A dirlo è Roberto Giacobbo che, alla vigilia della partenza del suo programma su Rete 4 “Freedom – Oltre il confine“, ha raccontato il suo mestiere di divulgatore in un’intervista al Corriere della Sera. “Il mio compito è quello di ...

Giacobbo : "L’alternativa ad Alberto Angela sono io. Noi divulgatori andremmo difesi come i panda" : “Io sono un trasportatore: prendo il sapere da chi lo possiede e porto a chi non sa”, così Roberto Giacobbo racconta il suo mestiere di divulgatore al Corriere della Sera, alla vigilia della partenza del suo programma “Freedom - Oltre il confine” su Rete 4.Giacobbo è stato definito la risposta di Mediaset alla divulgazione targata Alberto Angela della Rai. A chi gli domanda se nutra qualche piccola invidia ...

Selfie e autografi - tutte pazze per Alberto Angela : "Affascinate dalla sua cultura" : Il conferimento della laurea honoris causa in Comunicazione del Patrimonio culturale al divulgatore scientifico è stata...