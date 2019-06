Airbnb propone il giro del mondo in 80 giorni Ma così non andremo lontano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Mentre Greta Thunberg annuncia che partirà alla volta degli Stati Uniti in barca a vela, coerente con la sua decisione di non prendere più aerei per non inquinare, e mentre si sta formando lentamente un movimento crescente di persone che decidono di eliminare o ridurre i voli – specie quelli brevi –, il gigante degli affitti brevi, decide di lanciare ildelin 80per soli 5mila dollari. Una notizia che probabilmente, se letta negli anni Ottanta (anni in cui l’individualismo consumista e predatorio si è radicato nelle nostre vite), mi sarebbe probabilmente rimasta indifferente. Ma che oggi, invece, mi ha fatto quasi balzare sulla sedia per la sorpresa (e spero non di non essere l’unica). Insomma, è incredibile: mentre stiamo cercando di capire come fare per evitare che il nostrocollassi, mentre ci interroghiamo sul necessario cambiamento ...

