Addio a Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4? Nel nuovo video teaser il dramma di

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La sorte del personaggio dine Ledel4 sarà al centro del primo episodio della nuova stagione, in arrivo su Netflix da venerdì 9 agosto. Il terzo capitolo della saga delle centraliniste della Compagnia dei Telefoni di Madrid che nei primi anni '30 del Novecento combattono per i loro diritti e la loro libertà in una società maschilista e retrograda si era concluso proprio con l'incertezza sul destino del personaggio di(interpretato da Yon González). Il primo amore di Alba/Lidia (la protagonista Blanca Suarez) si era sacrificato eroicamente su una pista d'atterraggio per impedire che la figlia della sua amata fosse rapita e portata fuori dalla Spagna dagli uomini della tremenda Dona Carmen (Concha Velasco), beccandosi una pallottola pur di consentire alla protagonista di ritrovare la bambina che le era stata sottratta mesi prima. Il...

