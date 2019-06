A vuoto l' appello dei migranti | ora pronti a forzare il blocco

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Valentina Raffa Con un video i 42 avevano chiesto lo sbarco: "Qui siamo in prigione". Le mosse di Rackete, la capitana della nave O l'Italia o niente, è stato sin dall'inizio per la Ong tedesca Sea Watch, che attendeva l'autorizzazione a far sbarcare a Lampedusa 42 immigrati raccolti in mare due settimane fa, pur consapevole che l'Italia non avrebbe mai dato il suo placet, se non costretta. La Libia no perché non è un porto sicuro - e la Ong tedesca ha ricevuto supporto in questa decisione dalla Commissione europea e da varie agenzie delle Nazioni unite - la Tunisia nemmeno a pensarci «perché non ha una normativa ad hoc che tutela i rifugiati», Malta dice no e va tutto bene, la Ong ne prende semplicemente atto, ma non il diniego allo sbarco da parte dell'Italia. Quello non va proprio giù. E allora la Sea Watch punta i piedi, fa la voce grossa, ricorre alle vie legali (il Tar ...

