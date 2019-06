A Cuba tornano le navi russe Gli Usa | “Un aiuto a Maduro” 

lastampa

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Nuovi elementi di tensione sono destinati a raffreddare i rapporti tra Stati Uniti e Russia, nonostante le prove di riavvicinamento tentati negli ultimi vertici internazionali. Ultima in ordine di tempo riguarda l’approdo di un’unità da guerra della Russia a L’Avana lunedì. Si tratta della nave Gorshkov, fregata multiruolo all’avanguardia dotata di...

LaStampa : La fregata Gorshkov è dotata di missili cruise, una risposta alle sanzioni.