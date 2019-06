246 giorni dopo riapre stazione Repubblica | sollievo commercianti e lavoratori

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Roma – “È stata dura 8 mesi senza questa”. Giornata agrodolce per il trasporto pubblico di Roma, che festeggia la riapertura delladella linea A della metropolitana, ma senza dimenticare i 246di stop lasciati alle spalle. La chiusura si era imposta a seguito dell’incidente del 23 ottobre scorso in cui 24 persone, tifosi del Cska di Mosca nella Capitale per il match di Champions League contro la Roma, rimasero feriti in seguito ad un guasto alle scale mobili. All’incidente segui’ il sequestro della, l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. Poi a gennaio il dissequestro e da allora sono partiti gli interventi di controllo, messa in sicurezza e collaudo da parte dei tecnici. “Io lavoro qui vicino e per tutto questo tempo sono dovuto scendere allaTermini e poi prendere ...

