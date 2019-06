ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019)il, 20didiin tutto ilpotrebbero essere rimpiazzati dai. È questo l’esito di uno studio condotto da Oxford Economics sul ruolo sempre più importante che avranno inell’industria. Gli analisti reputano che per ogniintrodotto nella linea di produzione andranno persi 1,6die i più colpiti saranno i lavoratori a basso reddito. In questa categoria si stima che le macchine si aggiudicheranno 2,2diciascuna, contro gli 1,3sottratti agli incaricati ad alto reddito. Una differenza che potrebbe ulteriormente accentuare la disuguaglianza di reddito fra le categorie di lavoratori. La manoica impara da sola a manipolare gli oggetti grazie all’Intelligenza Artificiale La relazione degli analisti comprende altre ...

matteosalvinimi : Con i Giochi Olimpici del 2026 a Milano e Cortina tanti investimenti, tante infrastrutture, tanti posti di lavoro,… - bancaetica : Come creare 65 milioni di posti di lavoro? Basta salvare il clima. Uno studio della Global Commission on the Econom… - Cascavel47 : 20 milioni di posti di lavoro in meno nel mondo entro il 2030 per colpa dei robot? -