Yakuza Kenzan potrebbe ricevere il trattamento Kiwami e arrivare in occidente

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Segaprendere in considerazione l'idea di realizzare una versione "" di uno degli spin-off della serie. Il produttore Daisuke Sato ha lasciato intendere cheessere in sviluppo, riporta Gamerevolution.Ryu ga Gotoku, soprannominatodai fan, è stato originariamente lanciato su PlayStation 3 in Giappone nel 2008. Il gioco ha ripreso il tipico stile della serie con una svolta samurai e un'ambientazione nel 17 ° secolo a Kyoto. Il gioco ha venduto abbastanza in Giappone che Sega ha pubblicato un secondo spin-offsamurai, Ryu ga Gotoku Isshin nel 2014.Parlando con GNN all'evento di lancio per l'uscita della versione in lingua cinese di5, Sato ha dichiarato che un Ryu ga Gotokuè un candidato adatto per ottenere il. Lo sviluppatore ha affermato che una semplice rimasterizzazione HD ...