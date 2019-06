Xiaomi Mi CC | la nuova gamma di smartphone destinata ai millennials

Xiaomi è un po’ confusa e prende in giro il notch nella nuova serie di video promozionali : Per enfatizzare lo schermo full screen di Xiaomi Mi 9T, il colosso cinese si sta concentrando su una nuova serie di tre video promozionali della durata di circa 15 secondi intitolati "Beware The notch!", i quali prendono in giro la tacca in ogni episodio mettendo in risalto come sarebbe ridicola una soluzione del genere in altri contesti. L'articolo Xiaomi è un po’ confusa e prende in giro il notch nella nuova serie di video promozionali ...