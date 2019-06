WTA Eastbourne – Wozniacki vola agli ottavi | Petkovic ko in due set

WTA Eastbourne – Sloane Stephens si ferma sul più bello - la Ostapenko la ribalta in tre set : L’americana parte benissimo ma poi si perde strada facendo, permettendo alla Ostapenko di imporsi in tre set con il punteggio di 1-6, 6-0, 6-3 Jelena Ostapenko supera il secondo turno del torneo WTA di Eastbourne, vincendo una partita pazza contro Sloane Stephens. La lettone si impone grazie ad una rimonta da urlo, impronosticabile al termine del primo set. In avvio infatti l’americana prende in mano le redini del gioco, ...

WTA Eastbourne - Simona Halep distrugge Su-wei Hsieh : la rumena vola agli ottavi senza faticare : La numero 7 del mondo asfalta senza problemi la propria avversaria, battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-0 Simona Halep avanza agli ottavi di finale del torneo WTA di Eastbourne, la tennista rumena distrugge in due set la tennista di Taipei Su-wei Hsieh con il punteggio di 6-2, 6-0 al termine di un match senza storia durato poco meno di un’ora. Dopo un primo set gestito con tranquillità, la numero 7 del ranking aumenta ...

WTA Eastbourne – Angelique Kerber senza patemi contro Samantha Stosur - la tedesca approda agli ottavi : La tennista tedesca non lascia scampo alla propria avversaria, superandola agilmente con il punteggio di 6-4, 6-4 Angelique Kerber approda agilmente agli ottavi di finale del torneo WTA di Eastbourne, la tennista tedesca non lascia scampo a Samantha Stosur asfaltandola con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Tutto semplice per la numero 5 del ranking, che avanza così senza patemi al prossimo turno del ...

WTA Eastbourne – Sabalenka asfalta la slovena Zidansek - successo in due set per la bielorussa : La tennista numero 10 del ranking WTA stacca il pass per gli ottavi di Eastbourne, battendo in due set la slovena Zidansek Tutto facile per Aryna Sabalenka nel secondo turno del torneo WTA di Eastbourne, la tennista bielorussa si impone in scioltezza sulla slovena Zidansek, battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Match a senso unico a favore della numero 10 del ranking, che stacca così il pass per gli ottavi di finale dopo ...

WTA Eastbourne – Svitolina - un altro ko : Cornet la elimina all’esordio : altro ko prematuro nel 2019 di Elina Svitolina: la tennista ucraina si arrende all’esordio di Eastbourne contro la francese Alizè Cornet Nuovo passo falso, ancora un’eliminazione prematura. Il 2019 di Elina Svitolina non sembra voler cambiare rotta. La tennista ucraina, scivolata in 8ª posizione nel ranking mondiale femminile, è stata sconfitta all’esordio nel WTA di Eastbourne dalla francese Alizè Cornet, numero 55 della classifica WTA. ...

WTA Eastbourne – Esordio ok per Bertens : la tennista olandese liquida Putintseva : Esordio positivo per Kiki Bertens nel WTA di Eastbourne: la tennista olandese supera Yulia Putintseva in 2 set Il WTA di Eastbourne inizia con il piede giusto per Kiki Bertens. La tennista olandese, numero 4 del ranking mondiale femminile, ha superato un agevole match d’Esordio staccando il pass per gli ottavi di finale in 1 ora e 23 minuti. Bertens ha battuto Yulia Putintseva in due set, vinti con il punteggio di 4-6 / 1-6.L'articolo WTA ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : buon esordio per Wozniacki e Vondrousova. Eliminata Camila Giorgi : Prosegue il torneo di Eastbourne, ultimo prima dell’inizio di Wimbledon. buon esordio per Caroline Wozniacki, che ha sconfitto in due set la belga Kirsten Flipkens con il punteggio di 6-3 6-4. La danese ora se la se la vedrà con la tedesca Andrea Petkovic, che nella giornata di ieri aveva sconfitto in tre set la lettone Anastasija Sevastova. Da segnalare la sconfitta della spagnola Carla Suarez Navarro, che ha perso la battaglia di tre set ...

WTA Eastbourne – Caroline Wozniacki non dà scampo alla Flipkens - la danese si impone in due set : La tennista danese vince senza faticare all’esordio del torneo di Eastbourne, battendo la belga Flipkens in due set Vince senza faticare Caroline Wozniacki al debutto nel torneo WTA di Eastbourne, la tennista danese si impone brillantemente contro la belga Flipkens, battendola con il punteggio di 6-3, 6-4. Niente da fare per la numero 81 del ranking al cospetto della scandinava, che chiude la contesa in un’ora e ventuno minuti ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : ritorno amaro per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set da Su-Wei Hsieh : Dopo tre mesi Camila Giorgi è tornata finalmente in campo, ma è un rientro amaro per la marchigiana, che è stata Sconfitta nel primo turno del torneo WTA di Eastbourne dalla rappresentante di Taipei Cinese Su-Wei Hsieh, numero 21 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco Giorgi deve subito fronteggiare due palle break in apertura di match e riesce ad annullarle. Nel terzo game arriva, però, ...

WTA Eastbourne – Niente da fare per Camila Giorgi - l’azzurra si arrende in tre set alla Hsieh : Termina al primo turno la corsa di Camila Giorgi al torneo WTA di Eastbourne, l’azzurra cede in tre set alla Hsieh Niente da fare per Camila Giorgi al torneo WTA di Eastbourne, l’azzurra esce subito di scena a causa della sconfitta subita al primo turno contro Hsieh Su-wei. La tennista italiana cede in tre set all’avversaria taiwanese, che si impone con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di ...

WTA Eastbourne – Ostapenko e Pliskova in scioltezza all’esordio : Buzarnescu e Gasparyan ko in due set : Buona la prima per Ostapenko e Karolina Pliskova al torneo WTA di Eastbourne Inizia col piede giusto il percorso al torneo WTA di Eastbourne di Ostapenko e Pliskova. La tennista lettona ha trionfato oggi all’esordio, mandando al tappeto la rivale Buzarnescu dopo un’ora e 33 minuti di gioco con un doppio 6-4. Esordio in scioltezza anche per la ceca numero 3 al mondo: Karolina Pliskova ha trionfato dopo un’ora e 8 minuti di ...