World War Z raggiunge vendite da record sull' Epic Games Store

UnderWorld Ascendant : l'RPG di Warren Spector e Paul Neurath arriva oggi su PS4 e presto su Xbox One : Underworld Ascendant, il videogioco firmato dallo studio indie OtherSide Entertainment, è finalmente disponibile in formato digitale per PlayStation 4 sul PlayStation Store. Questo action-RPG, edito da 505 Games, sarà inoltre presto disponibile anche per Xbox One sul Xbox Games Store. Entrambe le versioni saranno acquistabili a un prezzo di €29,99.Ecco il comunicato ufficiale mentre qui trovate la nostra recensione della versione PC (il ...

Aegean Airlines vince lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa : Aegean è stata nominata “miglior compagnia aerea regionale d’Europa” agli Skytrax World Airline Awards B2019, i Passengers Choice Awards. La compagnia ha vinto lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa per il nono anno consecutivo, nonché per la decima volta negli ultimi 11 anni. La cerimonia di premiazione di quest’anno si è svolta durante il Paris Air Show a Le Bourget, Parigi. Edward Plaisted, CEO di ...

World of Warcraft Classic : al via domani uno stress test aperto a tutti i giocatori : World of Warcraft Classic è in versione beta chiusa al momento, ma le cose stanno per cambiare, almeno per un giorno, segnala Polygon. Blizzard ha annunciato che tutti i giocatori in America e Oceania con un abbonamento a World of Warcraft in corso avranno la possibilità di provare Classic il 19 giugno, ovvero domani.Lo sviluppatore sta temporaneamente aprendo il gioco a tutti i singoli abbonati di WoW per mettere i server di Classic sotto un ...

Blizzard ha appena annunciato la diminuzione del level cap di World of Warcraft attraverso un sondaggio? : Di annunci particolari e reveal più o meno volontari attraverso mezzi non proprio consoni ne abbiamo visti diversi e quello dedicato a World of Warcraft merita sicuramente una menzione dato che tocca un argomento delicato per gli appassionati attraverso un sondaggio che lancia un paio di domande a dir poco inaspettate.Un sondaggio di Blizzard segnalato su diversi portali tra cui Reddit rivela una riduzione del level cap definita con i termini ...

World War Z riceve il DLC "Undead Sea" che introduce una nuova mappa - un nuovo tipo di zombie e molto altro : Buone notizie per tutti i cacciatori di zombie che attualmente sono impegnati in World War Z di Sabre Interactive. Il gioco, infatti, ha visto il lancio di un nuovo aggiornamento che porta con sé una nuova mappa e un nuovo tipo di zombie, oltre a opzioni extra per l'online e un gran numero di cambiamenti al bilanciamento, riporta Destructoid."Undead Sea" vede squadre di giocatori trasportati a Tokyo per respingere gli orrori a bordo di una ...

Il primo DLC gratuito di World War Z è in arrivo la prossima settimana : Il primo DLC gratuito di World War Z di Sabre Interactive arriverà il 3 giugno, riporta Gamingbolt. Oltre a includere una nuova missione ambientata a Tokyo, il DLC introdurrà altre novità, come il supporto per le lobby private e un nuovo zombi "speciale". Altre modifiche e funzionalità diventeranno più chiare quando il DLC sarà disponibile.Secondo la roadmap da maggio a luglio dello sviluppatore, la prossima feature sarà una difficoltà estrema ...

Il videogioco creato da From Software e George R.R. Martin nuovamente confermato ma potrebbe non chiamarsi Great Rune e non essere open-World : Sono ormai alcuni mesi che si ipotizza una collaborazione tra From Software, creatori degli acclamati Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, e George R.R. Martin, scrittore che ha dato vita al mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e quindi de Il Trono di Spade. Oggi abbiamo quella che sembra l'ennesima conferma dopo l'ultimo rumor e le ultime rivelazioni di Martin stesso.In questo caso la conferma arriva dal profilo Twitter di ...

Half-Life 2 : gli sviluppatori di World War Z stavano pensando ad un remake ma Valve ha dato risposta negativa : Sembra proprio che Saber Interactive sia riuscita a fare centro con la pubblicazione del suo World War Z, TPS cooperativo ispirato al famoso film con protagonista Brad Pitt. Come riporta Trusted Reviews, durante una recente intervista il CEO dello studio Matthew Kirch, ha dichiarato che dopo aver lavorato su Halo ed Halo 2 (Master Chief Collection) ha provato a contattare di persona Gabe Newell, per proporre un remake del leggendario Half-Life ...

World War Z ha venduto quasi due milioni di copie in tutto il mondo in un solo mese : Saber Interactive ha annunciato che World War Z, lo sparatutto co-op ricco di azione e zombie, ispirato al film di successo della Paramount Pictures, ha venduto quasi 2 milioni di copie a livello mondiale nel suo primo mese. Come riporta DSO Gaming, per celebrare questo annuncio, assieme a Focus Home Interactive, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer.Josh Austin, SVP, WW Licensing e Interactive alla Paramount Pictures, ha dichiarato: "World ...

World of Warcraft Classic : alcuni giocatori stanno segnalando dei bug - ma Blizzard smentisce : World of Warcraft Classic ha finalmente una data di uscita, e molti fan della serie potranno gustarsi la versione "Vanilla" del gioco, ovvero com'era agli inizi il MMORPG di Blizzard.Tuttavia, come riporta Polygon, alcuni giocatori che hanno avuto accesso alla beta, stanno segnalando quelli che per loro sembrano essere dei bug. A svelare l'arcano però è Blizzard stessa, che ha assicurato che i "presunti bug" riscontrati dagli utenti sono solo ...

Il nuovo corto di World of Warcraft : Battle for Azeroth si intitola "Rifugio Sicuro" : World of Warcraft: Battle for Azeroth ha un nuovo cortometraggio dedicato a tutti i fan del popolare gioco di ruolo online.Come possiamo vedere, Activision Blizzard ha pubblicato il nuovo filmato in computer grafica dal titolo "Rifugio Sicuro", nel quale "Varok Faucisaure si rende conto che per garantire un futuro all'Orda deve contattare colui che l'ha guidata in passato".Come probabilmente saprete i corti Blizzard sono sempre opere di alto ...

World of Warcraft Classic : ad agosto potremo rivivere le emozioni di un tempo : In occasione del quindicesimo compleanno del fenomeno videoludico di World of Warcraft, il prossimo agosto uscirà niente meno che l'attesissimo World of Warcraft Classic.La data fissata è il 27 agosto, giorno in cui tutti gli abbonati a World of Warcraft potranno vivere l'esperienza originale del gioco pre-espansioni, senza costi aggiuntivi, riporta il comunicato ufficiale Blizzard.Gli abbonati possono inoltre iscriversi a una closed beta ...

Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World - colonna sonora di Aladdin (video e testo) : Zayn Malik e Zhavia Ward cantano A Whole New World, la canzone della colonna sonora del film Disney Aladdin. La coppia scelta per interpretare il brano nel nuovo film per il cinema è quella costituita dall'ex cantante degli One Direction, Zayn Malik, e dalla cantante e compositrice americana Carisa Zhavia Ward - nota come Zhavia Ward. Lo storico brano di Aladdin, canzone ufficiale della colonna sonora, composta da Alan Menken e scritta da Tim ...

Zayn e Zhavia Ward : guarda il video della canzone "A Whole New World" - dalla colonna sonora di Aladdin : Magic