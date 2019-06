Women' s World Cup 2019 Mondiale femminile | il messaggio di Marta commuove il web

Probabili Formazioni Australia vs Italia - FIFA Women’s World Cup 09-06-2019 e Info : FIFA Women’s World Cup 2019, le Probabili Formazioni di Australia-Italia, domenica 9 giugno ore 13.00. InFormazioni e dove vederla in tv.Alle ore 13, allo Stede de Hainaut di Valenciennes, l’Italia affronta l’Australia a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione a un Mondiale.La Nazionale Australiana è una delle favorite per la vittoria finale e in fatto di esperienza a livello internazionale e ...