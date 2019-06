Will Smith | la figlia Willow confessa ' Amo gli uomini e le donne allo stesso modo'

Willow Smith e il poliamore : «Potrei innamorarmi di un uomo e di una donna. Contemporaneamente» : Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will Smith: «Buon compleanno Willow!»Will ...

Jada Pinkett - la moglie di Will Smith rivela : “Io - dipendente dalla pornografia” : Jada Pinkett, la moglie di Will Smith, è tornata a parlare senza tabù del suo rapporto con il sesso. L’attrice lo ha fatto nell’ultima puntata di Red Table Talks dove, di fronte alla figlia Willow e alla madre Adrienne, ha rivelato che per un periodo della sua vita è stata dipendente dalla pornografia. “Avevo un rapporto malsano con certi video. Che ci crediate o meno, all’epoca non avevo relazioni con uomini, stavo ...

Aladdin - Will Smith è un Genio della lampada con poca verve - aiutato da grandi effetti speciali (recensione). : La versione live action della storia di Aladdin, remake in carne ed ossa del film di animazione del 1992 è in linea con la sequenza dei nuovi film Disney (uno degli ultimi in ordine di apparizione è stato Dumbo). Aladdin è un film godibilissimo per tutta la famiglia. Grazie ad un sapiente utilizzo degli effetti speciali, nel film non manca la magia, ma non è tutt’oro quel che luccica, persino nella caverna delle meraviglie. La storia in ...

«Aladdin» - promosso il live action anche grazie al «Genio» Will Smith : Nel 2019 sono tre i live action tratti dai classici di animazione Disney che approdano al cinema: dopo il controverso (a qualcuno è piaciuto, ad altri no) Dumbo di Tim Burton e prima de Il Re Leone, il secondo in ordine di arrivo è Aladdin, in sala dal 22 maggio. Diretto da Guy Ritchie, il film è la rivisitazione del classico d’animazione del 1992, che, nella versione originale, vantava il doppiaggio di Robin Wiliams per il ...

Aladdin 2019 : recensione e trama del film con Will Smith diretto da Guy Ritchie : Arriva nelle sale il live action di Aladdin diretto da Guy Ritchie con Will Smith, nel ruolo del genio della lampada. Vi forniremo trama, recensione e commento. Aladdin, un giovane furfante di Agrabah, ruba e ne rivende la refurtiva nel tentativo di guadagnare qualche soldo. Jasmine è una principessa che ha da poco perso la madre e che dovrà ereditare il sultanato, visto l’imminente invecchiamento del padre. Nel frattempo Jafar, consigliere del ...

Will Smith si è sentito irresistibile nei panni del Genio in Aladdin! : Will Smith confessa di essersi sentito molto seducente a vestire i panni del Genio in Aladdin. Il remake in chiave live-action del classico d’animazione targato Walt Disney è in arrivo al cinema e nel film l’attore ha cercato di omaggiare Robin Williams. Will Smith nel remake del film d’animazione della Walt Disney interpreterà il Genio. ... Leggi tuttoWill Smith si è sentito irresistibile nei panni del Genio in ...

Guai a chi lo tocca! Jada Pinkett Smith gelosa del marito Will Smith : In una puntata del suo show televisivo, l'attrice ha raccontato della gelosia che prova per suo marito Will Smith che in 22 anni di matrimonio non è mai scemata, mettendo a dura prova il suo autocontrollo quando vede colleghe e giovani donne flirtare con Will anche in sua presenza.--Durante una puntata di "Red Table Talk", programma che conduce insieme alla figlia Willow, 20 anni, ha raccontato di star cercando di “tenere a bada questo ...