We The Revolution | l' ispirato titolo che ci trasporta nella Rivoluzione Francese è

Il Tribunale Rivoluzionario di We. The Revolution è in arrivo anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Oggi, Klabater ha annunciato ufficialmente che We. The Revolution, il titolo indie basato sulla Rivoluzione Francese sviluppato da Polyslash, sarà lanciato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 25 giugno 2019. Inoltre, la versione di Nintendo Switch è già disponibile in pre-ordine.We. The Revolution è arrivato su PC il 21 marzo di quest'anno ed è diventato immediatamente un successo indie, raggiungendo la seconda posizione nell'elenco ...