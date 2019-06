Watch Dogs Legion | Ubisoft è convinta che sarà un qualcosa di speciale

Watch Dogs Legion : si ricorrerà alla modulazione della voce per rendere unico ogni personaggio : Se anche voi non vedete l'ora di immergervi nella Londra post-Brexit di Watch Dogs Legion ma temete decine di PNG tutti uguali, non preoccupatevi in quanto Ubisoft ha dichiarato che questo non accadrà.Come riporta VG247, la compagnia francese ha infatti annunciato che grazie alla modulazione della voce, si potranno creare centinaia di personaggi diversi, con linee di dialogo che non appariranno mai riciclate o ripetitive. Il creative director ...

La sceneggiatura di Watch Dogs Legion avrà "20 differenti variazioni" : Watch Dogs Legion vi permetterà di giocare come qualsiasi NPC nel gioco e perciò non c'è un singolo protagonista. Ogni londinese che vedi e incontri può e farà parte della storia, a seconda di chi sceglierete di reclutare.Ma questo ha implicazioni serie sulla narrazione e sul modo in cui si svolge, perché potrete decidere chi interpreterà una parte e chi no, e quando tutte queste persone reciteranno una parte. Ogni sequenza, quindi, richiede ...

Watch Dogs Legion farà pensare in modo "diverso" i giocatori : Watch Dogs Legion sembra proprio essere il capitolo della saga più ambizioso, infatti permetterà al giocatore di prendere il controllo di ogni personaggio presente sulla mappa di gioco, ognuno dotato di statistiche ed abilità differenti. Le vicende saranno ambientate in una sorvegliatissima Londra post-Brexit, tuttavia Ubisoft ha confermato che non ci sarà nessun messaggio politico diretto all'utente.Come riporta Gamesindustry, il creative ...

Anteprima Watch Dogs Legion : l’ambizione di Ubisoft nella Londra post-brexit : Senza paura di esagerare, Watch Dogs Legion può essere tranquillamente definito come uno dei videogame più ambiziosi visti tra le bellezze poligonali di Los Angeles. Quelle messe in gioco dai principali attori dell'industria videoludica in occasione dell'E3 2019, a cui Ubisoft ha naturalmente partecipato mostrando a stampa e pubblico la sua line-up pensata per il prossimo futuro. Un futuro che, giocoforza, fa rima anche con la nuova iterazione ...

La mappa di Watch Dogs Legion presenterà 8 quartieri di Londra : Possiamo tranquillamente affermare che Watch Dogs Legion si è rivelato essere uno dei titoli più attesi dell'intera scuderia Ubisoft, il titolo è ambientato in una Londra post-Brexit e presenta alcune funzioni molto interessanti.Come riporta Gamingbolt, come da tradizione Ubisoft stiamo parlando di un open world, tuttavia la mappa conterrà ben 8 quartieri di Londra. Certo al momento non possiamo ancora farci un'idea circa le dimensioni reali ...

Watch Dogs Legion : scuse da parte di Ubisoft per la pubblicità promozionale che non è piaciuta alla Cina : Ubisoft ha dovuto chiedere scusa alla Cina per una pubblicità promozionale che riguardava Watch Dogs Legion.Come riporta PlayStation Lifestyle, un utente su ResetEra, Vinnykapa, ha spiegato che i cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza il 13 giugno per protestare contro una proposta di legge che consentirebbe l'estradizione di individui considerati criminali da Hong Kong a Pechino.Nello stesso giorno Ubisoft ha pubblicato gli annunci ...

Watch Dogs : Legion attira l'attenzione della BBC : Watch Dogs: Legion è stato mostrato all'E3 questa settimana, ed essendo ambientato in una Gran Bretagna distopica post Brexit il titolo non poteva che catturare l'interesse dei media, in particolare della BBC.Come riporta Eurogamer.net la domanda è principalmente una: Watch Dogs: Legion offre una rappresentazione realistica del nostro futuro? A rispondere è il creative director di Legion, Clint Hocking, il quale ha sottolineato come il team ...

Watch Dogs : Legion si mostra in 30 minuti di gameplay provenienti dall'E3 2019 : Durante uno stream mandato in onda in occasione dell'E3 2019, Ubisoft ha mostrato 30 minuti di gameplay esclusivo dedicati a Watch Dogs: Legion. Il video mostra più ne dettaglio alcune delle meccaniche presentate durante la conferenza Ubisoft.Come riporta VG247, durante la sua presentazione, Ubisoft ha affermato che il giocatore potrà reclutare tutti i PNG presenti nel gioco e giocare nei loro panni (una volta convinti ad unirsi alla sua causa), ...

Watch Dogs Legion : l'ambientazione londinese era già decisa prima del voto per la Brexit : Londra sembrerebbe un'ottima location per un'ambientazione distopica e futuristica come quella che ci propone Watch Dogs Legion, soprattutto ora che il paese è diviso dal famigerato dibattito sulla Brexit.Ebbene, come riporta PCgamer la decisione del setting londinese per Watch Dogs Legion era già stata presa prima che il referendum inglese per la Brexit avesse luogo.In Watch Dogs Legion Londra è nella morsa di una società di sicurezza dagli ...

Watch Dogs Legion : gli NPC continueranno a fare la loro solita vita anche dopo esser stati reclutati : Watch Dogs Legion è stata una vera sorpresa durante l'E3, soprattutto per quanto riguarda le particolari meccaniche di gioco che ci consentiranno di reclutare qualsiasi cittadino di Londra tra le fila della DedSec.Gamereactor ha parlato un po' del gioco con il game design director Kent Hudson il quale si è soffermato in particolare sui vari personaggi da reclutare in Watch Dogs Legion."Watch Dogs è sempre stato un gioco che parla di tecnologia ...

Tanto lavoro per Watch Dogs Legion - la titanica sfida di Ubisoft : L'E3 2019 Ubisoft ha avuto senza dubbio un grandissimo protagonista, che risponde al nome di Watch Dogs Legion. Il nuovo capitolo della serie, leakato pochissimi giorni prima della fiera di Los Angeles, ha calamitato su di sé tutte le attenzioni del pubblico presente in sala e di quello collegato da casa. Il merito va ovviamente a una presentazione allestita nel migliore dei modi, che ha avuto il pregio di combinare fasi di gameplay (per quanto ...

Watch Dogs Legion sarà giocabile in co-op fino a quattro giocatori e contenuti online dedicati in futuro : Come se la rivelazione di Watch Dogs Legion alla conferenza E3 di Ubisoft dello sviluppatore questa settimana non fosse abbastanza entusiasmante, ora sembra che un altro grande elemento verrà aggiunto al gioco, ovvero una modalità cooperativa a quattro giocatori. Secondo il sito web del gioco, il terzo capitolo della serie Watch Dogs consentirà di unirvi assieme ad altri quattro amici per affrontare le strade ostili della Londra futuristica ...

E3 2019 : Watch Dogs Legion - prova : Alle volte risalire alle origini di una notizia è come scoprire la trama di un giallo. Watch Dogs Legion non fa eccezione, e riguardando le news apparse nei mesi scorsi, si dipana un racconto degno di Agatha Christie.I primi indizi del nuovo gioco di Ubisoft risalgono infatti allo scorso 11 febbraio, quando s'è iniziato a parlare di un possibile Watch Dogs 3 in arrivo su PS5 e Xbox Scarlett. Qualcuno che di professione dovrebbe fare realmente ...

Ubisoft si presenta all’E3 2019 con Watch Dogs Legion - The Division 2 e un nuovo store di giochi : Watch Dogs Legion e The Division 2 sono alcuni dei nuovi videogiochi presentato da Ubisoft all’E3 2019 di Los Angeles. Il primo protagonista dell’evento è stato proprio Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della saga hacker nata nel 2014, ambientato in una Londra distopica. La città è sconvolta da uno scontro continuo tra le forze governative e diversi gruppi di estremisti; a cercare di salvare i cittadini è il celebre gruppo di ...