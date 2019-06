Vitiligine | cos’è | come riconoscerla e patologie connesse

dilei

(Di martedì 25 giugno 2019) Il 25 giugno è la Giornata Mondiale della, un’occasione per parlare e approfondire questa patologia della pelle. Nel mondo, si calcola, che siano circa centomilioni le persone che soffrono di, un numero che tende a crescere. Laè una malattia autoimmune che colpisce le cellule della pelle e si concretizza in chiazze biancastre laddove queste non producono melanina. Le macchie possono essere di diversa estensione e possono comparire in varie parti del corpo. È una malattia di facile individuazione, la diagnosi viene effettuata a livello clinico. Sebbene da qualche anno se ne parli di più e ci sia una più diffusa conoscenza del disturbo, larimane, per chi ne soffre, un elemento spesso condizionante per la vita sociale e la quotidianità. E se questo vale sempre per chi ha macchie biancastre in punti sempre scoperti,il viso, vale ancor di ...

