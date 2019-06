Video Svezia Canada | 1-0 | | highlights e gol | alle svedesi basta Blackstenius!

Video Svezia-Cile 2-0 - Mondiali calcio femminile : highlights - gol e sintesi. Asillani e Janogy risolvono nel finale - lunga interruzione per pioggia : La Svezia ha sconfitto il Cile per 2-0 in un match valido per i Mondiali 2019 di calcio femminile, le favorite scandinave hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulle arcigne sudamericane. La partita si è risolta soltanto nella ripresa, dopo 30 minuti di interruzione a causa di una pioggia torrenziale che impediva il regolare svolgimento dell’incontro: Asillani ha sbloccato il risultato all’83’ su assist di Anvegard, ...