VIDEO Camerun-Guinea Bissau 2-0 | highlights | gol e sintesi Coppa d’Africa | Banana e

(Di martedì 25 giugno 2019) Prende il via il girone F dellad'Africa 2019 e ilcampione in carica di Clarence Seedorf inzia con un successo per 2-0 contro la. Le marcature nella ripresa di Yayaal 66′ e di Stephane Bahoken al 69′ decidono le sorti del confronto e permettono ai Leoni indomabili di incamerare i primi tre punti del torneo. Di seguito gli2-0

