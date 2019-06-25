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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17 | 45 Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17:45 (Di martedì 25 giugno 2019) Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA DI VALLERANO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIALE TRE DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA INFINE PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE CIMINA A RONCIGLIONE UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
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