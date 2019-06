Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’A24 E TRA CASILINA E LAURENTINA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’APPIA E L’A24, DALLA SALARIA ALL’AURELIA E TRA RomaFIUMICINO E OSTIENSE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, CODE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO CREANO CODE DA TORVERGATA VERSO Roma INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASILINA, E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA LA BUFALOTTA E LA CASILINA, E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BUFALOTTA E LA CASILINA; SULL’AUTOSTRADA A1 CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE; ANCORA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA BUFALOTTA E LA CASILINA; SULL’AUTOSTRADA A1 CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE; ANCORA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA NOMENTANA E LA A24; SULL’AUTOSTRADA A1 CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE FIRENZE; ANCORA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGITA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; SI SEGNALANO INVECE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A Roma, DOMANI, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMSOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E DIRAMAZIONE Roma SUD NEL COMPLESSO TRAFFICO E’ SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, I PUNTI CRITICI SONO IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE D APORTONACIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IL RACCORDO ANULARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI IL TRATTO, DAL RACCORDO A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONEI A SEGUITO DI UN INCIDENTE PER CONSETIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO LA VIABILITA’ IN DIREZINE ROPMA E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA MENTRE IN DIREZIONE SUD, IL ...