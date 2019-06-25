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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08 | 45 Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 08:45 (Di martedì 25 giugno 2019) Viabilità 12 GIUGNO 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’A24, DALLA SALARIA ALL’AURELIA E TRA RomaFIUMICINO E OSTIENSE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO VERSO L’EUR DALLA COMPLANARE DEL RACCORDO A PARCO DE MEDICI E PROSEGUENDO DA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO SULLA PONTINA CODE VERSO Roma TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA PER TRAFFICO INTENSO, POI PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E VIA DI PRATICA . IN ENTRATA A ...
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