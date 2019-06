Verso la commercializzazione della carne coltivata

ilfogliettone

(Di martedì 25 giugno 2019) Coltivare la? Si può, si sta già facendo, e presto ne vedremo l'evidenza sul mercato. Ne è certo il professor Mark Post, che dopo aver fatto ricerca sul tema ha già lanciato una start up che nel giro al massimo di tre anni saprà produrre veri hamburger senza passare dal mattatoio. E' uno degli incontri di eccellenza che hanno vissuto a Roma i selezionatissimi partecipanti al SingularityU Italy Executive program, riuniti per discutere sui temi centrali del nostro futuro. Come l'alimentazione. Post, professore presso la Maastricht University, è stato il primo nel 2013 a far crescere il muscolo di una mucca in provetta, assemblando e cucinando il primo hamburger sinteticostoria. Ora si lancia, con l'azienda Mosa Meat, nella.Ma perché produrre"in vitro"? Lo spiega così: "E' unapulita perchè rispetta l'ambiente, come sappiamo è ...

