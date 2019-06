Venezia | Tacopina annuncia | “Lavoriamo per la riammissione in Serie B”

Venezia - Tacopina : «Lavoriamo per la riammissione in Serie B» : «Ho appreso della mancata iscrizione del Palermo al campionato di Serie B: abbiamo appurato che il club siciliano non ha depositato alcuna documentazione tramite pec e che non è stata consegnata brevi manu le fidejussione in originale come richiesto dalle norme delle licenze nazionali». Lo dice il Presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina. «Voglio esprimere […] L'articolo Venezia, Tacopina: «Lavoriamo per la riammissione in Serie B» è ...

Venezia - Cosmi furioso : l’allenatore sbotta in conferenza - Tacopina minaccia battaglia : Lacrime per il Venezia che è retrocesso nel campionato di Serie C dopo la sconfitta ai playout contro la Salernitana. Amareggiato e nervoso Serse Cosmi che al termine della partita ha sbottato. “Più che i rigori ci ha penalizzato il fatto che la Salernitana giocasse per andarci, un’eventualità che noi abbiamo percepito come penalizzante. A livello di dramma sportivo abbiamo accontentato tutti. Chi voleva il sangue l’ha avuto, fino a due ...

Playout Serie B - Tacopina : “Ci sono società più tutelate del Venezia” : Il Venezia “prende atto della sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato la richiesta cautelare sospensiva presentata dal club lagunare avverso la decisione del presidente Balata di fissare le nuove date dei Playout“. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del club lagunare che pubblica anche un commento del presidente Joe Tacopina: “È evidente che ci sono società che vengono tutelate di più rispetto ad altre. In questo ...

Venezia - Tacopina : «Ci sono società più tutelate di altre» : Il Tar ha respinto proprio nelle scorse ore il ricorso del Venezia. La decizione, destinata a far discutere, porterà così alla disputa dei playout per decidere chi sarà retrocesso in Serie C. Nello spareggio per mantenere la categoria i neroverdi affronteranno la Salernitana. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del presidente dei […] L'articolo Venezia, Tacopina: «Ci sono società più tutelate di altre» è stato realizzato da ...

Venezia - il presidente Tacopina : “la retrocessione del Palermo? Chi commette illeciti deve pagare” : “Non posso negare che l’ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo”. Sono le dichiarazioni del presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina dopo la sentenza che ha condannato il Palermo alla retrocessione in Serie C. “Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta degli illeciti debba pagarne le conseguenze ...