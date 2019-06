“Vacanza astronomica” in Sicilia | a Luglio il “Torre Salsa Space Weekend”

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Dall’8 all’112019 in provincia di Agrigento, presso l’Agriturismo Torre, si svolgerà, una vacanza organizzata dall’Agriturismo Torree Astronomitaly, ricca di attività a contatto con l’astronomia sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Lunedì 8con la cena a base di prodotti tipici locali dell’Agriturismo – per degustare i sapori della cucinana – e con l’inizio di un cammino alla scoperta dell’Universo attraverso il Viaggio nel Cosmo 3D, un’esplorazione virtuale dello Spazio per imparare a riconoscere le costellazioni e le stelle più importanti. Martedì 9sarà la notte per vivere un contatto con il cielo stellato ancora più diretto ed emozionante con l’AstroTour: un’esperienza di osservazione delle stelle con un telescopio ed una guida dedicata. Il cielo estivo si mostrerà in ...