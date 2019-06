USA, Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran: tensione sempre più alta (Di martedì 25 giugno 2019) L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano. (Di martedì 25 giugno 2019) L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca.ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

Sale ulteriormente la tensione tra USA e Iran, tornata altissima nelle ultime settimane dopo l’abbattimento di un “drone-spia” americano da parte delle forze iraniane nel sud del paese. Il presidente americano Donald Trump ha infatti annunciato che imporrà nuove sanzioni economiche alla Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, la carica politica e religiosa più importante del paese, visto dalla Casa Bianca come il vero detentore del potere a Teheran e tra le figure più minacciose in Medio Oriente. Lo annuncia lo stesso presidente americano. “Non cerchiamo un conflitto, ma Teheran – aggiunge Trump – deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo”. “Gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di ottenere armi nucleari”, ha ancora una volta sottolineato il tycoon di Washington. Nel firmare il decreto relativo alle nuove sanzioni all’ Iran, Trump ha affermato che Khamenei è responsabile per la condotta ostile del Paese. “Ci piacerebbe essere in grado di siglare”, un accordo con l’ Iran, ha proseguito Trump, sottolineando che però Teheran non vorrebbe entrare a patti con Washington.