Usa-Iran | Trump impone nuove sanzioni | per Teheran “diplomazia è finita”

Iran su tutte le furie : "Trump afflitto da ritardo mentale. ChiUsa per sempre la via diplomatica" : La decisione del presidente Usa Donald Trump di sanzionare direttamente la Guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, fa infuriare Teheran. I toni sono apocalittici, con l’Iran che dichiara “Chiusa per sempre” la via diplomatica con una Casa Bianca “afflitta da ritardo mentale” (cit. il presidente Iraniano Hassan Rohani).“Imporre sanzioni sterili contro la ...

Usa - Bolton : pronti a dialogo con Iran : 10.28 Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti,Bolton, ha detto oggi a Gerusalemme che il presidente Trump tiene la porta aperta per i negoziati nucleari con l'Iran, a cui ieri Washington ha imposto nuove sanzioni. "Trump ha introdotto nuove importanti sanzioni contro il leader supremo Iraniano Khamenei, ma allo stesso tempo il presidente tiene la porta aperta a veri negoziati", ha detto Bolton in una conferenza stampa ...

Iran : ‘Sanzioni chiudono via diplomatica’. Bolton : ‘Aperti al dialogo’. Teheran all’Onu : ‘Ecco le prove sul drone Usa’ : Continuano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le nuove sanzioni americane contro Teheran, annunciate lunedì da Donald Trump, prendono di mira anche l’ayatollah, Ali Khamenei, guida suprema del Paese, ed il ministro degli Esteri, Javad Zarif, e chiudono definitivamente la porta alla diplomazia. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi: “Le inutili sanzioni americane contro la guida suprema e il ...

Iran - le sanzioni Usa chiudono qualsiasi canale diplomatico : “Trump distrugge meccanismi internazionali” : Continuano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le nuove sanzioni americane contro Teheran, annunciate lunedì da Donald Trump, prendono di mira anche l’ayatollah, Ali Khamenei, guida suprema del Paese, ed il ministro degli Esteri, Javad Zarif, e chiudono definitivamente la porta alla diplomazia. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi: “Le inutili sanzioni americane contro la guida suprema e il ...

Iran : Usa cancellano la via diplomatica : 8.05 Con le nuove sanzioni "sterili" nei confronti dell'Iran, gli Stati Uniti di fatto hanno messo fine "in modo permanente" alla via della diplomazia tra Washington e Teheran. E' quanto scrive su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano. "Il disperato governo di Trump distrugge il consolidato meccanismo internazionale con cui vengono mantenute la pace e la sicurezza",scrive il portavoce. Le sanzioni Usa colpiscono la Guida ...

Usa - Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : tensione sempre più alta : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

Usa-Iran - il Presidente sanziona la Guida Suprema : nel mirino l'impero miliardario di Ali Khamenei : Il Presidente contro l’Ayatollah. Donald Trump contro la Guida Suprema della Repubblica islamica dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. Le nuove sanzioni mirano direttamente l’uomo che a Washington ritengono il vero detentore del potere a Teheran. Lo annuncia lo stesso Presidente americano. “Teheran - aggiunge Trump - deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo”. “Gli Stati Uniti non permetteranno ...

Usa-Iran : tensione alle stelle - dagli Stati Uniti anche attacchi informatici : È un'escalation che rischia di portare la tensione sempre più in alto, di ora in ora, quella fra Iran e Stati Uniti d'America e che trascina inevitabilmente anche l'Unione Europea. L'attacco aereo contro l'Iran dopo l'abbattimento del drone americano non è stato annullato, ma solo sospeso. A darne la notizia è stato proprio il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avverte Teheran: "l'operazione militare è sempre sul tavolo. Se ...

Il governo Usa blocca League of Legends in Iran e Siria : Come riporta Eurogamer.net, i fan di League of Legends in Iran e in Siria sono stati bloccati dal gioco mentre le tensioni tra le due nazioni e gli Stati Uniti aumentano.Secondo Dot Esports (grazie, PCGN), i giocatori hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio che li informava che il gioco è stato bloccato in ogni rispettivo paese a seguito di sanzioni commerciali applicate dal governo degli Stati Uniti. Lo sviluppatore Riot, che ha sede ...

Usa - cyberattacco all'Iran : «Colpiti i pc della Difesa» : WASHINGTON - Nella quiete di Camp David Donald Trump avrà pensato e ripensato al giorno più lungo della sua presidenza, quello della decisione più difficile: se accendere la...

GUERRA Usa-IRAN/ Dietro i cyberattacchi americani le pressioni dei sauditi : GUERRA USA-IRAN: i cyberattacchi avvenuti nelle scorse ore erano stati pianificati come ritorsione contro gli attacchi alle petroliere

Usa : negoziamo con Iran - no precondizioni : 0.00 "Gli Usa sono pronti a negoziare con l'Iran senza precondizioni". Così il segretario di Stato americano, Pompeo. "Sanno perfettamente dove trovarci e sono fiducioso che arriverà il momento in cui anche loro vorranno intavolare dei colloqui", ha aggiunto, attaccando però Teheran per la "spudorata disinformazione" sul drone abbattuto, dopo che il ministro degli Esteri Iraniano, Zarif, ha pubblicato le mappe che dimostrerebbero come il ...

Ondata di cyber attacchi Usa contro l'Iran : Il New York Times rivela che sarebbero avvenuti lo stesso giorno in cui Trump ha fermato i raid aerei