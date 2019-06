Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore perde Lade: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per ladi Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web, prodotta da Atresmedia e approdata su, oggi giunta allaracconta le vicissitudini dell'omonima protagonista (l'attore spagnolo Brays Efe, che però non interpreta un personaggio transessuale), una ex agente di spettacolo di grande successo negli anni Novanta ma oggi in rovina dopo aver perso la sua cliente più importante e redditizia. Costretta dunque a mettersi alla disperata ricerca di nuove star, si ritrova a contatto con improbabili aspiranti attrici, tremende direttrici di casting ed ex amici pronti a soffiarle le clienti. Nei nuovi sei ...

OptiMagazine : #ÚrsulaCorberó de #LaCasadePapel nella terza stagione della serie #Netflix #PaquitaSalas (video trailer)… - POPCORNTVit : Úrsula Corberó, ecco qualche curiosità sull'attrice de 'La Casa di Carta' - Daniela_Caruso : #UrsulaCorbero, ecco qualche curiosità sull'attrice de #LaCasadiCarta -