Upas | trama 28 giugno | Diego affronta Eugenio dopo aver quasi investito il magistrato

Upas - trama giovedì 27 giugno : Michele fa da guida turistica ai suoceri di Renato : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che va in onda sul piccolo schermo da molti anni. Le anticipazioni dell'episodio numero 5284, trasmesso alle ore 20:45 giovedì 27 giugno , fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego (Francesco Vitiello). Il giovane Giordano dovrà fare i conti con una serie di rischi dovuti alla gelosia nei confronti di Beatrice (Marina Crialesi), la sua ex ...

Upas - trama puntata 24 giugno : Serena riceve l'invito di Leonardo per un giro in barca : Arrivano nuovi episodi della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole', che tiene alta l'attenzione dello spettatore. Le anticipazioni dell'episodio numero 5281, in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 lunedì 24 giugno, sottolineano che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Serena. Quest'ultima si dirà convinta della buona fede di Leonardo, arrivato nella città di Napoli per riportare la barca di Tommaso. Il ragazzo potrà ...