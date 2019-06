Universiadi 2019 | la cerimonia di apertura in diretta su Rai 2 | Anastasio | Bebe Vio

Atletica - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri a Napoli. Spiccano Lukudo - Folorunso e i marciatori : L’Italia dell’Atletica leggera sarà presente alle Universiadi 2019 con ben 38 azzurri (20 uomini e 18 donne) che cercheranno di mettersi in luce a Napoli dall’8 al 13 luglio. Spiccano tre marciatori già certi della convocazione per i Mondiali (Michele Antonelli, Mariavittoria Becchetti, Eleonora Dominici), le quattrocentiste Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, la discobola Daisy Osakue e l’ostacolista Luninosa Bogliolo. ...

Basket - Universiadi 2019 : presentata la Nazionale maschile che farà gli onori di casa a Napoli : E’ stata presentata in giornata la Nazionale di Basket maschile che parteciperà alle Universiadi 2019, che per quel che riguarda il Basket si disputeranno, oltre che a Napoli, anche ad Avellino, Aversa e Cercola. Gli azzurri giocheranno il loro girone, con Canada, Germania e Norvegia, al PalaBarbuto e al PalaDelMauro. Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha dichiarato quanto segue: “Il valore dell’Universiade di Napoli è ...

Universiadi 2019 - le azzurre convocate da Leandri : Il Ct della Nazionale Universitaria Femminile di calcio Jacopo Leandri ha convocato 20 calciatrici per il raduno di preparazione alla 30a edizione dell’Universiade, previsto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia dal 23 al 29 giugno. L’appuntamento è previsto per domenica 23 giugno a Roma, la seconda parte della preparazione a Fisciano (SA) ed esordiranno il 2 luglio (ore 18.00) contro il Giappone allo stadio ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia a Napoli con Mori - Ferlito e Rizzelli. Tridente da urlo - le convocate di Casella : Manca meno di un mese alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio, il capoluogo campano ospiterà questa kermesse multisportiva in piena estate: possono partecipare atleti provenienti da tutto il mondo, iscritti a un Ateneo e in rispetto ai limiti d’età previsti. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista nella competizione casalinga, si punterà a vincere il maggior numero possibile di medaglie e ...

Universiadi 2019 : a Torino domani si accende la torcia. Arrivo il 3 Luglio a Napoli. : Comincia domani da Torino il percorso della torcia delle Universiadi 2019, che si svolgeranno a Napoli da mercoledì 3 a domenica 14 Luglio. E’ stato scelto il capoluogo piemontese, per rendere omaggio alla città che nel 1959 aveva ospitato la prima edizione della storia. Sarà un lungo percorso quello della torcia, che si concluderà allo Stadio San Paolo il 3 Luglio, quando verrà accesso il braciere. Ci saranno nove tappe e oltre cento ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : i convocati dell’Italia. Federico Mussini e Andrea Pecchia guidano un gruppo con prospetti interessanti : Sono state comunicate poco fa le convocazioni dei 16 giocatori che faranno parte del roster che si preparerà per le Universiadi estive, di scena a Napoli, con il torneo di Basket che avrà come sedi, oltre al PalaBarbuto partenopeo, anche Avellino (PalaDelMauro), Aversa (PalaJacazzi) e Cercola (PalaCercola). Di seguito i nominativi dei selezionati di coach Andrea Paccariè, già noto come allenatore della Luiss Roma in Serie B e prima ancora come ...

Universiadi di Napoli 2019 : in arrivo circa 9000 atleti da 128 diversi Paesi : Universiadi di Napoli 2019, tutto pronto per la kermesse estiva che si terrà in terra partenopea: i dettagli Sono circa 9.300 gli atleti e i delegati che da 128 Paesi parteciperanno alla 30a Summer Universiade, in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. A distanza di 22 anni dall’ultima Universiade estiva, in Sicilia nel 1997, e a 60 anni dalla prima, a Torino nel 1959, l’Italia torna ad ospitare i Giochi ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : chi schiererà l’Italia a Napoli? Possibile ritorno di Carlotta Ferlito - Lara Mori la certezza : L’Italia non parteciperà agli European Games 2019, la rassegna multisportiva che andrà in scena a fine giugno in quel di Minsk. In Bielorussia avrebbe potuto gareggiare Alice D’Amato (bronzo alle parallele agli Europei dove è stata anche quarta nel concorso generale) ma il Direttore Tecnico Enrico Casella ha giustamente preferito salvaguardare lo stato fisico della genovese e di portarla a Riccione in collegiale insieme alle altre ...

Universiadi Napoli 2019 - Manuela Di Centa sarà la coordinatrice dei rapporti sportivi istituzionali : Manuela Di Centa sarà la coordinatrice dei rapporti sportivi istituzionali nell’ambito dell’Universiade estiva che si terrà a Napoli dal 3 al 14 luglio: lo riferisca l’ANSA, che riporta anche alcune dichiarazioni dell’ex campionessa dello sci di fondo. Avrà il compito di fare da tramite tra la Regione Campania, il Cusi, la Fisu, il Coni e le Delegazioni partecipanti. Così commenta il ruolo di prestigio (ma anche oneroso) ...

?Volontari Universiadi Napoli 2019 : requisiti - posti e come candidarsi : ?Volontari Universiadi Napoli 2019: requisiti, posti e come candidarsi Volontari Universiadi Napoli 2019: dal 3 al 14 luglio occhi puntati sul capoluogo campano per un evento di grande importanza che sarà ospitato proprio dalla città partenopea, a poca distanza dall’arrivo del Papa Francesco previsto prossimo 21 giugno 2019. Intanto chiariamo prima in cosa consiste l’evento? Le Universiadi o Olimpiade Universitaria: una ...