Una ricerca ha valutato l’associazione fra espressione del volto e scelte terapeutiche

F1 - GP Francia 2019 : Ferrari alla ricerca del primo squillo stagionale su Una pista molto completa - Hamilton prova a fuggire in classifica : L’ottavo round stagionale del Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte, con il circus che prosegue il tour europeo dal 21 al 23 giugno a Le Castellet per la sessantesima edizione del Gran Premio di Francia. Dopo una pausa di dieci stagioni, l’anno scorso il GP transalpino è rientrato nel calendario del campionato di F1 con una nuova configurazione del tracciato Paul Ricard molto più sicura del passato. Si preannuncia un fine ...

Con un cane in ufficio si sta meglio : i benefici segnalati da un Una ricerca : Migliorare i luoghi di lavoro, creare spazi sociali, il nido per i figli dei dipendenti, rispettare le diversità, essere inclusivi. È importante per le aziende che l’ufficio o la fabbrica sia un posto socialmente etico. Fa parte di questo trend mondiale anche essere aziende pet-friendly: ossia permettere di portare il cane in ufficio. Diverse aziende anche in Italia hanno aggiunto al loro welfare aziendale anche questa ...

Anche le piante si stanno estinguendo : lo rivela Una ricerca dell'orto botanico londinese : Generalmente si tende a parlare di estinzione animale che può ripercuotersi sull'ecosistema e sul benessere del nostro pianeta. Ma una nuova scoperta ha posto l'attenzione Anche sulla scomparsa del mondo vegetale, che può risultare dannosa Anche per l'umanità. Anche le piante, dunque, si stanno estinguendo, e con una velocità maggiore rispetto alla "progressiva estinzione" degli animali. Secondo le stime tratte dal censimento di una ricerca ...

Una ricerca sulle cause dell'alopecia permanente dopo la chemioterapia : Il 30 per cento delle donne con un cancro al seno non può togliersi la parrucca dopo le cure. Con gravi ripercussioni sulla qualità della loro vita. Per questo la Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast) ha finanziato uno studio multicentrico italiano, iniziato a gennaio 2018, che seguirà l'evoluzione dei capelli nel tempo su un campione di 100-150 donne ...

Ciclismo - Peter Sagan torna in gara al Giro di Svizzera. Lo slovacco alla ricerca della svolta in Una stagione difficile : Il Giro di Svizzera 2019 che prenderà il via sabato 15 giugno vedrà in gara diversi protagonisti di primo piano del panorama ciclistico internazionale. Tra questi il nome di spicco è sicuramente quello di Peter Sagan, al rientro in gara dopo un mese di assenza. Il fuoriclasse slovacco sta vivendo la sua stagione più complicata degli ultimi anni: dopo la vittoria al Tour Down Under e un paio di piazzamenti alla Vuelta San Juan, il corridore della ...

Google non mostrerà più due o più risultati dalla stessa fonte per Una ricerca : immagine: pixabay Google non fornirà più come risultato di una ricerca due o più fonti provenienti dallo stesso sito per offrire una maggior scelta. I nuovi algoritmi elimineranno automaticamente i risultati provenienti dallo stesso sito a meno che non valutino che essi siano altamente pertinenti ai termini di ricerca. https://twitter.com/searchliaison/status/1136739062843432960 Google specifica nel tweet di annuncio che tale aggiornamento è ...

Ricerca : cellule staminali potrebbero dare Una speranza contro l’infertilità : Uno studio internazionale ha identificato le cellule staminali e un gene responsabile per le mestruazioni: si apre quindi un speranza contro l’infertilità. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell Reports. I Ricercatori provenienti dall’Universita’ di Yale negli Stati Uniti, la Central South University della Cina e altri istituti di Ricerca hanno studiato le mestruazioni nei topi, in cui all’interno ...

Ricerca Google suggerisce dove guardare un film o Una serie TV in streaming : Arriva su Ricerca Google la funzionalità in virtù della quale l'utente può essere informato di quali servizi streaming offrono il film o la serie TV che sta cercando L'articolo Ricerca Google suggerisce dove guardare un film o una serie TV in streaming proviene da TuttoAndroid.

LA SOLITUDINE CHE UCCIDE LENTAMENTE/ Alla ricerca di Una realtà che ci tenga insieme : La SOLITUDINE nel mondo è in crescita esponenziale, ne sono copiti i giovani e gli anziani, è scomparso un mondo fatto di comunità

Fiumi in tutto il mondo inquinati dagli antibiotici : Una ricerca inglese : I mass media già da tempo lanciano allarmi sull'abuso di antibiotici e dell'effetto negativo sul nostro sistema immunitario. A questo problema ora si aggiunge anche l'inquinamento ambientale da antibiotici....Continua a leggere

Identificata da ricercatori italiani Una nuova causa di epilessia ed autismo infantile : Identificata dai ricercatori del Gaslini una nuova causa di epilessia ed autismo infantile in collaborazione con il premio Nobel per la Medicina James Rothman: l’importante risultato è frutto di una collaborazione tra i ricercatori del Gaslini ed i ricercatori dell’Università di Londra. La ricerca è stata svolta dal dottor Vincenzo Salpietro, ricercatore pediatra presso l’UOC di Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari del Gaslini e ...

Bologna - ricercato nigeriano : con Una scusa violenta Una connazionale : La vittima, una richiedente asilo, stava uscendo dalla stazione di Bologna Centrale quando si è imbattuta nel suo aguzzino, un conoscente, che le ha proposto di pregare inseme. Dopo averlo seguito all'interno di un parco nelle vicinanze, la giovane è stata violentata Federico Garau ? Luoghi: Bologna

Cancro - la ricerca rivoluzionaria : "Non è per sfortUna o per caso se ci ammaliamo" : Non c'entrano il caso o la sfortuna quando ci si ammala di Cancro. No, la colpa è di uno dei tanti fattori, inclusi gli stili di vita che possono favorire quelle mutazioni che portano alla sviluppo della malattia. Lo hanno accertato un gruppo di ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia che ogg