Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2019 | Il lato oscuro di Leonardo spaventa Serena

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5283 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 26 giugno 2019: Marina (Nina Soldano) non sta benissimo: frustrata a livello professionale per via di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e provata dalla prolungata assenza di Elena (Valentina Pace) e Alice (Fabiola Balestriere), l’imprenditrice vive un momento di estrema fragilità… Nonostante l’iniziale ottima impressione avuta da Serena (Miriam Candurro), ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2019 : Serena e l' incubo in mezzo al mare : Serena accetta l'invito di Leonardo a fare una gita in barca ma la giornata si trasforma in un incubo.

Un Posto al Sole - anticipazioni : a luglio arriva Arturo nella vita di Marina : Un posto al Sole, la soap di Raitre ambientata a Posillipo, uno dei quartieri più belli di Napoli, è seguita da milioni di persone sin dal 1996. Il successo della soap partenopea è dovuto all'attitudine di essere sempre al passo coi tempi e anche alla capacità degli autori di rinnovare periodicamente le storyline con l'arrivo di personaggi in grado di regalare una ventata di freschezza alle vicende che girano intorno a Palazzo Palladini. Novità ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntate dall’1 al 5 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019: Le accuse di Diego confondono Raffaele sull’identità dell’amante di Beatrice. La presenza di Mia potrebbe incrinare il rapporto tra Alex e Vittorio, lasciando un preoccupante margine d’azione ad Anita. Michele cerca di ottenere notizie sullo stato processuale di Mimmo Priore. Preoccupato dal comportamento di Diego, Raffaele cerca di ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 25 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5282 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 25 giugno 2019: Il lavoro porta temporaneamente Filippo (Michelangelo Tommaso) lontano da Serena (Miriam Candurro)… Serena e Irene (Greta Putaturo) passano una giornata di vacanza insieme a Leonardo (Erik Tonelli), ma la gita – cominciata nel migliore dei modi – non si rivelerà delle più piacevoli… Vittorio Del Bue (Amato D’Auria), diviso fra la ...

Un Posto al sole - anticipazioni fino al 28 giugno : Anita bacia Vittorio : Le anticipazioni della nota soap opera Un posto al sole riservano interessanti curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Anita bacerà Vittorio. Intanto, Leonardo programmerà un pranzo a sorpresa. Filippo scoprirà che dovrà partire per Londra insieme al padre. Diego sarà convinto che Eugenio sia l'amante di Beatrice, dunque inizierà a spiarlo e pedinarlo incessantemente per cercare di cogliere la coppia sul ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 24 – 28 giugno 2019 : Peppe Zarbo è Franco Boschi in Un Posto al Sole Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. La popolare soap made in Napoli continuerà come tradizione a tenere compagnia al pubblico per tutta l’estate, precisamente sino a venerdì 9 agosto. Da lunedì 12 a venerdì 23 agosto lo spazio in palinsesto sarà invece occupato da Boez, andiamo via, un interessante docu-reality dal taglio sperimentale che vedrà un gruppo di ragazzi ...

Un Posto al sole - trama martedì 25 giugno : Serena e Irene in gita con il sosia di Tommaso : La longeva soap opera 'Un posto al sole' continua a tenere alta la concentrazione del pubblico attraverso l'arrivo di nuove trame caratterizzate dalla presenza di personaggi inediti. Gli spoiler dell'appuntamento numero 5282 svelano che Serena riporrà fiducia nella persona di Leonardo per il carattere premuroso dimostrato nei confronti di Tommaso. Il giovane uomo ha riportato la barca nella città di Napoli ottenendo la stima di Filippo e Roberto ...

Un Posto al sole - spoiler del 26 giugno : Marina dispiaciuta per l'assenza di Elena e Alice : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che, da oltre vent'anni, riesce a tenere alta l'attenzione dello spettatore coinvolgendo un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'episodio numero 5283, in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 del 26 giugno, svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marina. L'imprenditrice non riuscirà a vivere la situazione nella quale si trova ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 giugno 2019 : Anita bacia Vittorio : Anita bacia Vittorio e mette in crisi il ragazzo. Leonardo invita Serena e Irene a fare un giro in barca ma non tutto andrà per il meglio.

Un Posto al sole : MASSIMILIANO IACOLUCCI interpreta Arturo Addenzio [anticipazioni] : Parte una nuova settimana con Un posto al sole e una delle vicende cardine sarà una strana gita in barca organizzata da Leonardo Arena (Erik Tonelli), nella quale saranno coinvolte Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo). La giornata, ci dicono le trame, inizierà nel migliore dei modi ma non è detto che continui bene fino alla fine… In attesa di saperne di più, registriamo anche i “primi vagiti” di una ...

Anticipazioni Un Posto al sole al 28 giugno : Leonardo svela il suo lato oscuro a Serena : La programmazione estiva di Un posto al sole prosegue con successo. La soap partenopea continua, infatti, a collezionare ottimi risultati in termini di share, proponendo al suo numeroso pubblico colpi di scena inaspettati e straordinarie rivelazioni. Le Anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda questa settimana, non fanno eccezione. In particolare, gli episodi trasmessi da lunedì 24 a venerdì 28 giugno si concentrano su due ...