Tunisino tenta rapina a Palermo | arrestato e rimpatriato

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Claudio Carollo Il 35enne pluripregiudicato e irregolare è stato fermato mentreva unaai danni di un turista francese. La Questura l'ha espulso e fatto rimpatriare in Tunisia Ha minacciato e preso di forza un turista francese perrlo, ma è stato sorpreso da una volante di passaggio che l’ha. Adesso ilHamdi Ouertani sarà espulso dall’Italia e. Lataè avvenuta a, in via Sant’Agostino, zona Monte di Pietà, distante solo qualche traversa dal Teatro Massimo. Il 35enneha preso alle spalle il turista francese tra i vicoli del centro storico, in piena notte. Lo ha minacciato e a mani nude gettato a terra con forza perre di derubarlo di portafoglio, cellulare e notebook, che l’ignaro turista aveva con sé. Per sfortuna dell’aggressore in quel momento stava transitando una pattuglia del ...

monika_mazurek : RT @PalermoToday: Via Sant'Agostino, tenta rapina a turista francese: tunisino arrestato e rimpatriato - iolanda_pitti : RT @PalermoToday: Via Sant'Agostino, tenta rapina a turista francese: tunisino arrestato e rimpatriato - PalermoToday : Via Sant'Agostino, tenta rapina a turista francese: tunisino arrestato e rimpatriato -