Trucco veloce | quali prodotti portare con sé

dilei

(Di martedì 25 giugno 2019) On-the-go, un modo semplice e immediato per definire queiche permettono di avere unperfetto senza aver bisogno di uno specchio a disposizione. Sono facilissimi da applicare al punto che potresti farlo anche a occhi chiusi. Nelle profumerie potrai trovare moltissimismart di questo genere, adatti per chi vive sempre di corsa, che ti permetteranno di rinfrescare il tuoin pochi secondi e essere pronta per un aperitivo con le amiche. Iche non devono mancare in un kit on-the-go Avere unperfetto in 5 minuti è possibile, usando igiusti. Devi partire con una buona base, quindi un fondotinta che si adatti alla tua pelle, da usare in piccoli quantità e stendere con delicatezza. Passa poi agli occhi: eyeliner per undeciso, ombretto pastello o solo mascara per uno più leggero e naturale. Per concludere non dimenticare le labbra. ...

BruceJamesPhoto : RT @tortediGessica: Zucchine grigliate alla menta - Contorno freddo, con trucco per una cottura veloce - RMarmiton : RT @tortediGessica: Zucchine grigliate alla menta - Contorno freddo, con trucco per una cottura veloce - tortediGessica : Zucchine grigliate alla menta - Contorno freddo, con trucco per una cottura veloce -