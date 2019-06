‘Trofeo Birra Moretti’ | che fine ha fatto il torneo estivo per antonomasia?

lanotiziasportiva

(Di martedì 25 giugno 2019) Era ilpiù amato dai tifosi, cibo per gli affamati di calcio durante la pausa estiva. Ma cheha?Nessun amante di calcio, soprattutto nato prima del ’95 circa, può aver dimenticato le mitiche serate del TrofeoMoretti, non “un”, ma “il”. Per le società si trattava di pubblicità, per gli allenatori l’occasione di far sgambettare i giocatori durante la sosta, per i tifosi la possibilità di osservare i nuovi arrivati e di ridere delle improbabili condizioni dei calciatori della propria squadra del cuore.Il regolamento era semplice: 45′ di durata, tre squadre, la vincente della prima partita accedeva alla finale, mentre la sconfitta incontrava la terza partecipante. Chi vinceva, si giocava la finale per andare ad alzare l’ambito trofeo. In caso di parità, si decideva con i ...

Fotone78 : @Baffucci19 @filodigitale @Cristia93983945 @AndreaDiMaggio_ Festeggerebbero pure il trofeo Birra Moretti, loro. Ma di che parliamo? - fralittera : @cippiriddu Non sarebbe male durante un trofeo Birra Moretti con Milan, Juve, Napoli e Roma - matteo_bandi : @InterCM16 Con quei 3 vinci la Coppa del nonno, trofeo Tim o Birra Moretti. Neanche i portaombrelli tipo Coppa Italia e soci. -