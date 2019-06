lastampa

(Di martedì 25 giugno 2019) «Noi pensiamo che l’Italia rispetti in modo sostanziale ledi bilancio europee e sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea». Così il ministro dell’Economia, Giovanniparlando al Seminario di Economia Internazionale di Villa Mondragone. «Nonper un» con l’Ue: «per un’economia a crescita zero ...

infoiteconomia : Tria: “Rispettiamo le regole, non vedo ostacoli per un accordo con l’Ue” - PaoloX68 : RT @andreasso1951: Tria: 'Rispettiamo le regole, ottimista su procedure Ue. Stiamo lavorando per evitare aumento Iva' - “”Ho paura che siam… - ibisrosso : RT @andreasso1951: Tria: 'Rispettiamo le regole, ottimista su procedure Ue. Stiamo lavorando per evitare aumento Iva' - “”Ho paura che siam… -