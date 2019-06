Tria | La nostra gestione è prudente Non vedo ostacoli per un accordo con l' UE

Tria : "La nostra gestione è prudente.<br> Non vedo ostacoli per un accordo con l'UE" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi ha parlato a margine di un seminario di economia internazionale a Villa Mondragone (Roma) e si è detto ottimista circa il raggiungimento di un accordo con l'UE per evitare la procedura di infrazione contro l'Italia. Il titolare del MEF ha detto che non vede ostacoli per un accordo e ha spiegato:"Per un'economia a crescita zero l'obiettivo di un deficit pubblico del 2,1% per l'anno corrente ...

Conti pubblici - Paragone duro con Tria : “Di austerity si muore. Fino a quando l’Europa abuserà della nostra pazienza?” : Il messaggio di Gianluigi Paragone al ministro Giovanni Tria contro il ventilato “compromesso” con Bruxelles per evitare sanzioni. “Avremmo voluto esprimerci su una risoluzione che la impegnava in modo definitivo ed univoco sulla trattativa con l’Unione Europea. Invece lei si presenta qui con una informativa sulla quale non è previsto alcun voto vincolante per lei e per il governo. Ne prendiamo atto ma con vigore le rilanciamo allora ...

Giovani ConfindusTria : “Crediamo nelle grandi opere - no a grandi chiacchiere. La nostra pazienza è finita” : “Serve un new deal infrastrutturale” e delle grandi opere a partire dall’Alta velocità Torino-Lione. Il messaggio che arriva dai Giovani imprenditori di Confindustria, riuniti nel 49esimo convengono a Rapallo, è rivolto naturalmente al governo Lega-M5s e insiste tra le altre cose sul Tav voluto dalla Lega e inviso al M5s. “Se ci fosse, Italia e Francia sarebbero ancora più vicine”, ha detto il presidente Alessio ...

Spread - scintille tra Visco e Salvini | Tria e Conte : "Non è una nostra ossessione" : Il governatore Visco mette in guardia dai rischi per famiglie imprese, ma il vice premier Salvini insiste: Altro che parole caute. Straccerò le regole Ue

Gli italiani dimenticati di Fiume e dell'IsTria : "Fieri della nostra identità" : Antonio Borrelli Nei territori al confine con l'Italia le minoranze cercano di essere riconosciuti come comunità e di conquistare diritti e tutele come il bilinguismo "Né Slovenia né Croazia, questa terra è italiana. Al massimo può essere una regione di mezzo, un'exclave". Marko è un italiano e seduto alla panchina sogna persino un'annessione, parola caduta nell’oblio della politica internazionale occidentale. Se mai c’è stato un ...