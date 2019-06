Travaglio 5 Stelle | opportunità per il Pd

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) La politica non è una scienza esatta e tuttavia risponde a una sua logica. Per questo, da gran tempo, sono convinto che PD e 5, piaccia o non piaccia, prima o poi, saranno costretti a dialogare. Non un dialogo facile dopo anni di reciproci anatemi. Semmai il contrario: un confronto serrato, una sfida anche a sé stessi. Entrambi, pur diversamente, chiamati a ridefinire il proprio profilo identitario. Questa mia convinzione mi porta a leggere ilinterno ai due partiti come un’opportunità. Dopo un anno di imperdonabile ritardo il PD si è dato una nuova leadership, giusto per marcare una discontinuità. Nella identità, nella politica, nelle politiche (al plurale). Identità da sinistra di governo che, dopo la torsione identitaria impressa da Renzi, riprende a fare del valore dell’uguaglianza la propria bussola e, di ...

