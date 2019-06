Traffico Roma del 25-06-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE CODE DALLA MAGLIANA A VIA LAURENTINA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA ALTRE FILE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA Traffico CON ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA PRENESTINA E DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA VIA APPIA A VIA LAURENTINA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’AURELIA A CASAL DEL MARMO E DALLA DIRAMAZIONE ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA TUSCOLANA ALLA FINO A VIA LURENTINA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico RALLENTATO DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA FORNO SARACENO E VIA CREMOLINO A TESTACCIO ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico RALLENTATO DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA FORNO SARACENO E VIA CREMOLINO A TESTACCIO ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL PINCIANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE BRASILE AL BIVIO CON VIA PINCIANA ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA PIO XI AL BIVIO CON VIA GREGORIO VII A MOSTACCIANO RALLENTAMENTI SU VIALE DON ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL PINCIANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE BRASILE AL BIVIO CON VIA PINCIANA ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA PIO XI AL BIVIO CON VIA GREGORIO VII A MOSTACCIANO RALLENTAMENTI SU VIALE DON ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CONFERMATO PER OGGI LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, ATTIVE LE LINEE B E B1 MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE INTERROTTA LA FERROVIA Roma-LIDO, MENTRE SONO IN SERVIZIO LE FERROVIA Roma- CIVITA CASTELLANA – VITERBO E Roma – CENTOCELLE MA CON POSSIBILI ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...