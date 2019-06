Traffico Roma del 25-06-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di martedì 25 giugno 2019) VIABILITÀDI MARTEDÌ 25 GIUGNOORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL PINCIANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE BRASILE AL BIVIO CON VIA PINCIANA ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA PIO XI AL BIVIO CON VIA GREGORIO VII A MOSTACCIANO RALLENTAMENTI SU VIALE DON PASQUINO BORGHI ALL’ALTEZZA DI LARGO CLINIO MISSERVILLE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE. IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE ...

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: per agevolare i flussi veicolari in occasione dello sciopero dei mezzi pubblici, nella Z.T.L. Cen… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico- Via Salaria code a tratti fra Villa Spada e Aeroporto Roma Urbe > Centro #luceverde - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Inci… -