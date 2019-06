Traffico Roma del 25-06-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CONFERMATO PER OGGI LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, ATTIVE LE LINEE B E B1 MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE INTERROTTA LA FERROVIA Roma-LIDO, MENTRE SONO IN SERVIZIO LE FERROVIA Roma- CIVITA CASTELLANA – VITERBO E Roma – CENTOCELLE MA CON POSSIBILI ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBUILEO ALL’AEROPORTO ...

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. IN CENTRO DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO R OMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA; PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLA PISANA A VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DISAGI PER UN ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERT RAFFICO E INCIDENTE DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO; INCARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: ...

Traffico Roma del 24-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL QUARTICCIOLO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL BIVIO CON PIAZZA PINO PASCALI. RALLENTAMENTI VERSO FUORI CITTÀ SULLA VIA CASSIA DA VIA MASSAROSA ...