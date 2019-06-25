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Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 | 00 VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08:00 (Di martedì 25 giugno 2019) VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBUILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST. PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24 E A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA SALARIA ALLA CASSIA, POI DALLA TRIONFALE A VIA ...
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