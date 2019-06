Tour de France 2019 | i cacciatori di tappe Julian Alaphilippe | Greg Van Avermaet e tanti

Tour de France 2019 : Thibaut Pinot sogna la maglia gialla dopo diversi anni da protagonista al Giro d’Italia : Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Tour de France 2019. I ciclisti stanno ultimando la preparazione in vista della Grande Boucle. Per gli uomini di classifica è tempo di rifinire gli ultimi dettagli, prima di gettarsi a capofitto in un’avventura che regalerà ad alcuni di loro grandi gioie e ad altri inevitabilmente dolori. Attualmente sono molti i pretendenti alla maglia gialla: da Geraint Thomas al compagno di squadra Egan ...

Tour de France 2019 - quinta tappa Saint Dié des Vosges-Colmar : possibili colpi di mano - percorso perfetto per Alaphilippe : Dopo la cronometro a squadre e un paio di giornate dedicate alle ruote veloci, il percorso del Tour de France 2019 comincerà a farsi maggiormente intrigante in occasione della quinta tappa (175.5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar) nella regione Francese del Grand Est. Il tracciato sarà infatti movimentato da ben quattro GPM, di cui tre nella seconda parte con un finale disegnato alla perfezione per gli specialisti delle classiche. In tal senso ...

Tour de France 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Vincenzo Nibali : Meno di due settimane alla partenza del Tour de France 2019, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte Presenti, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle ...

Tour de France 2019 - Elia Viviani a caccia di riscatto. Grande sfida a Sagan per le volate : Elia Viviani è pronto a lasciare il segno al Tour de France 2019 e riscattare un Giro d’Italia deludente. Il 30enne veronese era tra più attesi al via della Corsa Rosa, e non poteva essere altrimenti visto il poker di vittorie dello scorso anno, ma non è riuscito ad incidere, ritirandosi al termine dell’undicesima tappa, senza successi. Una debacle frutto di diversi motivi, ma sicuramente il declassamento nella tappa di Orbetello ha inciso ...

Tour de France 2019 - quarta tappa Reims-Nancy : prima frazione in Francia - tornano in scena i velocisti : Con ogni probabilità questa dovrebbe essere la seconda occasione riservata ai velocisti, la prima in terra Francese. 215 km da Reims a Nancy per la quarta tappa del Tour de France 2019 in programma martedì 9 luglio. Una classica giornata di trasferimento dal tracciato pressoché pianeggiante che presenta soltanto due côte. Per questo si ipotizza un arrivo allo sprint dove le squadre più attrezzate dovranno per forza di cose controllare la ...

Tour de France 2019 - terza tappa Binche-Épernay : percorso da classica con le cote negli ultimi 40 km : La terza tappa del Tour de France 2019, che si svolgerà lunedì 8 luglio, vedrà i corridori affrontare 215 km da Binche a Épernay, con una finale da classica. La prima parte del percorso non presenta infatti asperità, ma gli ultimi chilometri sono caratterizzati da diverse cote, su cui potremmo vedere degli attacchi. I primi 10 km saranno ancora in territorio belga, poi la corsa passerà in Francia. La prima parte è tutta pianeggiante con il ...

Tour de France : il punto a due settimane dalla partenza di Bruxelles : Tour de France: il punto a due settimane dalla partenza di Bruxelles s. L’appuntamento ciclistico più atteso dell’anno, la Grand Boucle, il Tour de France, è ormai alle porte. Nelle scorse due settimane si sono tenute diverse corse di preparazione. Vediamo come si sono comportati i pretendenti alla Maglia Gialla. LEGGI ANCHE: Julian Alaphilippe, il nuovo idolo del ciclismo Francese Criterium del Delfinato: bis di ...

Tour de France 2019 - seconda tappa Bruxelles Palais Royal-Brussel Atomium : cronometro a squadre fondamentale : seconda tappa del Tour de France 2019, una frazione dove la maglia gialla sarà destinata con ogni probabilità a cambiare padrone. Dopo la giornata inaugurale riservata ai velocisti, in questa domenica 7 luglio entreranno in scena le tattiche dei vari team con la cronosquadre di 27,6 km nel bellissimo scenario belga da Bruxelles Palais Royal a Brussel Atomium. Una prova contro il tempo senza grandissime difficoltà che però andrà gestita nella ...

Tour De France - i favoriti : Ineos sempre sugli scudi - ma occhio a Fulgsang e Yates : Il prossimo 6 luglio 2019 partirà la 106° edizione del Tour de France, il secondo grande giro della stagione nonché il più prestigioso. Abbiamo ancora tutti negli occhi l'impresa del 2018 di Geraint Thomas, il gallese di 33 anni che è da poco tornato ad allenarsi dopo la brutta caduta (pare senza gravi conseguenze) avvenuta al Giro di Svizzera, ma una nuova edizione è alle porte. Senza Chris Froome La caduta che ha messo fuorigioco, al Giro del ...

Ciclismo - Fabio Aru sarebbe sempre più vicino a partecipare al Tour de France : Il dubbio dovrebbe esser stato sciolto, i vertici della UAE Emirates avrebbero infatti deciso di mandare Fabio Aru al Tour De France 2019. Il sardo, che ieri ha concluso il Giro di Svizzera in 21° posizione e che si era comportato bene in tutte le tappe tranne nella cronometro di Goms, dovrebbe aver ricevuto carta bianca. Manca comunque ancora l'ufficialità. Ieri, nella tappa conclusiva proprio del Giro di Svizzera, Aru ha cercato pure di ...

Tour de France 2019 : il piano di Vincenzo Nibali. Superare indenne i primi 10 giorni di corsa. A quel punto guarderà la classifica… : Vincenzo Nibali si sta preparando per il Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo è reduce dal bel secondo posto conquistato al Giro d’Italia alle spalle di Richard Carapaz e ha incominciato la marcia di avvicinamento alla Grande Boucle dove lo scorso anno si dovette ritirare in seguito alla drammatica caduta sull’Alpe d’Huez per colpa di un tifoso. Il siciliano ha pensato molte volte a quel ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru vicino al “sì”. Il sardo : “Finalmente non ho più nessun dolore” : È ormai quasi certa la partecipazione di Fabio Aru al prossimo Tour de France. Manca ancora l’ufficialità, ma come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la prestazione convincente del sardo al Giro di Svizzera ha convinto i vertici della UAE-Team Emirates ad inserire anche il nome di Aru nella lista degli otto uomini che prenderanno il via della 106ma edizione della Grande Boucle. Sarebbe una tappa importantissima verso il pieno ...

Tour de France 2019 : il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Alpi - Pirenei - tante frazioni mosse e poche cronometro : Uno dei momenti più attesi di tutta l’annata ciclistica: ci avviciniamo all’inizio del Tour de France, la Grande Boucle che quest’anno prenderà il via per l’edizione numero 106 il 6 luglio da Bruxelles, per terminare domenica 28 luglio con la consueta passerella conclusiva sui Campi Elisi. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto il percorso e le 21 tappe ai raggi X. tappe Tour de France 2019 Prima tappa (sabato 6 luglio): ...