The Resident – Prima puntata di martedì 25 giugno 2019 – Anticipazioni e trama

The Resident su Rai 1 il medical drama che mostra i limiti della sanità privata USA : The Resident su Rai 1 i primi tre episodi lunedì dalle 21:25medical drama con Emily VanCamp e Matt CzuchryDue stagioni alle spalle già interamente trasmesse da Fox Life in Italia, una terza al debutto a settembre negli USA, 37 episodi totali (14 la prima e 23 la seconda), con questi numeri la prima stagione di The Resident arriva nell’estate di Rai 1 provando a replicare quanto fatto lo scorso anno da The Good Doctor (poi riportato su Rai ...

The Resident : trama - cast e anticipazioni. Quando inizia su Rai 1 : The Resident: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia su Rai 1 Martedì 25 giugno 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda The Resident. La serie televisiva creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi approda sulla rete ammiraglia con quattordici emozionanti episodi. La fiction medica dai toni drammatici segue le vicende professionali e privati dei dottori del Chestain Park, ospedale di Atlanta. Ma qual è la sinossi di The ...

Il finale di The Resident 2 su FoxLife e la prima stagione su Rai1 : anticipazioni e dettagli sulla programmazione : Il finale di The Resident 2 finalmente è pronto a sbarcare anche in Italia. Il medical drama sui generis, "nudo e crudo" come lo ha definito qualcuno, concluderà la sua corsa proprio oggi, 11 giugno, con la messa in onda dell'ultimo episodio della seconda stagione lasciando tutti i fan con il fiato sospeso fino al prossimo autunno. The Resident 3 ci sarà, la serie è stata già rinnovata, e questo significa che non mancheranno i colpi di scena ...