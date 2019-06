Tetano | bimba non vaccinata in condizioni critiche Genitori rischiano incriminazione

Bimba con il Tetano - le condizioni restano “critiche”. I medici : “storia incredibile - i no vax giocano sulla pelle della gente” : “Il Tetano è una malattia molto pericolosa, che mette a rischio la vita e ci vorranno almeno tre o quattro settimane per il decorso. E’ il primo caso di Tetano che vedo nei bambini, e cosi’ molti medici come me“. Lo ha detto il direttore della Pediatria ad Indirizzo Critico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Paolo Biban, che ha in cura la bambina veronese di 10 anni non vaccinata che ha ...

Bimba col Tetano a Verona : nel Triveneto le coperture più basse d’Italia : L’ospedale Borgo Trento di Verona (foto: Adert – Opera propria, CC BY-SA 3.0, Wikipedia) Una bambina di dieci anni ha contratto il tetano ed è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Borgo Trento di Verona. La piccola, riportano le testate locali, non era stata vaccinata contro questa malattia ed è bastata una semplice sbucciatura ad un ginocchio perché venisse infettata. A partire dal gennaio 2008, la Regione Veneto ...

Verona - bimba di 10 anni colpita da Tetano in rianimazione : non era vaccinata : È in prognosi riservata la bambina residente in provincia di Verona colpita da tetano. La piccola, 10 anni, è ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Borgo di Trento e ha sviluppato l'infezione dopo una banale caduta. Da quanto si apprende, non era vaccinata. Roberto Burioni, epidemiologo e divulgatore, dalla sua pagina Facebook ha attaccato duramente i no-vax. La caduta e l'infezione La bimba è caduta qualche giorno ...