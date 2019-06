Tennistavolo | European Games 2019 | nel doppio misto oro e pass olimpico ai tedeschi Solja

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Primo titolo assegnato oggi per quanto concerne ilaglidi Minsk: nelsi aggiudicano oro, titolo e, soprattutto,Patrick Franziska ePetrissa, che spazzano via i malcapitati romeni Ovidiu Ionescu e Bernadette Szocs, che si mettono comunque al collo l’argento, dopo essere stati spazzati via con un triplice 11-4 che non lascia dubbi. Nella finale per il bronzo vince la coppia transalpina composta da Tristan Flore e Laura Gasnier: superati in rimonta per 3-1 gli slovacchi Lubomir Pistej e Barbora Balazova, che restano così ai piedi del podio.– Finalissima Patrick Franziska/Petrissa (Germania, 3) b. Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs (Romania, 6) 3-0 (11-4, 11-4, 11-4)– Finale terzo posto Tristan Flore/Laura Gasnier (Francia, 4) b. ...

