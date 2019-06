Temptation Island | Federica Lepanto anticipa ciò che accadrà con Massimo | il fidanzato di

Temptation Island - la “tentatrice” Federica Lepanto ha già colpito : “Io una sfascia coppie? Ecco la verità” : Sull’isola di Temptation Island è sbarcato un volto noto per il pubblico di Canale 5: è l’ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto, qui in veste di “tentatrice“. La mora è infatti tra le single che hanno il compito di portare scompiglio tra le coppie e ha “colpito” già nella prima puntata, entrando subito in sintonia con Massimo, cosa che non è affatto piaciuta alla sua fidanzata Ilaria. Ma ancor ...

Ascolti tv 24 giugno 2019 : Temptation Island parte con il botto : Ascolti tv lunedì 24 giugno 2019: Temptation Island parte con il botto Tutti aspettavano l’inizio della nuova edizione di Temptation Island. Ieri, lunedì 24 giugno, abbiamo seguito le peripezie dei fidanzati e delle fidanzate nei rispettivi villaggi in Sardegna. In una cornice da sogno sono stati già tanti i colpi di scena: tra falò rifiutati e […] L'articolo Ascolti tv 24 giugno 2019: Temptation Island parte con il botto proviene da ...

Temptation Island - seconda puntata : la coppia napoletana a rischio rottura : Dopo tanta attesa, la prima puntata di Temptation Island si è conclusa. Le sorprese non sono mancate, ma già si pensa a cosa succederà durante il prossimo appuntamento con il reality più seguito dell'estate. Il primo episodio ha svelato diversi problemi tra le coppie, soprattutto in quella di Jessica e Andrea. I due innamorati hanno mostrato segnali di cedimento sin da subito e il ragazzo ha già chiesto il falò di confronto per chiarire la ...

Temptation Island - la Lepanto fa spoiler involontario : ha lasciato il reality : Ieri, lunedì 24 giugno, è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Il reality show più caldo dell'estate ha, finalmente, riaperto i battenti. Le cose che sono accadute nel corso della prima puntata sono state davvero moltissime. Una coppia ha addirittura richiesto il falò di confronto, stiamo parlando di Jessica e Andrea. Quest'ultimo, infatti, in seguito ai comportamenti della sua fidanzata, ha deciso di ...

Boom di ascolti per la prima di «Temptation Island 2019» : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Buona la prima, anche se un po’ dovevamo aspettarcelo. Mentre le altre reti rimangono aggrovigliate nell’oceano delle repliche, Canale 5 rimane accesa e, grazie a Temptation Island, risveglia i ...

Temptation Island - la Lepanto anticipa : 'Sono tornata prima - non è andata come pensavo' : A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Temptation Island, Federica Lepanto potrebbe aver anticipato il finale di una delle coppie del cast. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la vincitrice del Grande Fratello ha fatto sapere di essere tornata a casa prima del previsto: pare che l'avventura di Ilaria e Massimo, infatti, non sia durata fino alla fine come la tentatrice avrebbe sperato. Federica tenta Massimo: Ilaria in ...

Temptation Island – Chi è Alessandro Zarino? Il sexy tentatore che sta mettendo in crisi la fidanzata Jessica [GALLERY] : Chi è Alessandro Zarino? Il modello di fama internazionale che ha messo in crisi a Temptation Island Jessica, fidanzata di Andrea E’ iniziata la settima edizione di Temptation Island: ieri sera è andata in onda su canale cinque la prima puntata del 2019, con i primi colpi di scena. Le sei coppie sono state separate e hanno iniziato la loro avventura di 21 giorni nei villaggi con tentatori e tentatrici. Nella prima parte della puntata ...

Ascolti Temptation Island : Filippo Bisciglia supera il 22% di share : Temptation Island, Ascolti prima puntata: Filippo Bisciglia vince col 22% di share È andata in onda ieri sera la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Per il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia questi sono stati gli Ascolti: ben 3.546.000 telespettatori e il 22,24% di share. Un ottimo debutto per il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che rispetto all’anno scorso guadagna un punto ...

Replica Temptation Island - la prima puntata è online su Mediaset Play e in Tv su La 5 : Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione televisiva di Temptation Island. Ad approdare sull'isola delle tentazioni sono state ben sei coppie, ognuna con un problema diverso. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è molto amato e seguito dal pubblico italiano che, come ogni anno, commenta sui social quello che accade. Le prime dinamiche all'interno del programma sono già venute a crearsi a poche ore dalla ...

Temptation Island - 1ª serata : Nunzia chiede il confronto - la Battistello lo rifiuta : È stata una puntata decisamente movimentata quella che è andata in onda ieri sera su Canale 5: il debutto di Temptation Island 7, infatti, è stato all'insegna degli accesi confronti. A poche ore dall'ingresso nei villaggi, Jessica Battistello si è avvicinata molto al single Alessandro; quando il suo fidanzato Andrea ha chiesto il falò definitivo, lei non si è presentata perché ha detto di volersi godere l'esperienza fino alla fine. Al termine ...

Ascolti Temptation Island : l'esordio vince la serata con il 22 - 24% di share : Canale 5 ha trasmesso ieri 24 giugno la prima puntata di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le aspettative della vigilia non sono state deluse a conferma di come il programma sia uno degli appuntamenti televisivi più graditi dell'estate. Fin dalle prime immagini, infatti, le sei coppie di fidanzati e fidanzate hanno messo alla prova il loro amore, confermando i problemi ...

Temptation Island - tre coppie già in crisi. Andrea e Jessica dovevano sposarsi ma sono ai ferri corti : “Ne ho viste troppe - mi fai schifo” : Divano, birra fredda, aria condizionata e corna. Temptation Island rappresenta ormai da qualche anno un appuntamento fisso nella tv estiva, la prima puntata della nuova edizione ha seguito l’identica impostazione usata in precedenza. Sufficiente per soddisfare il suo pubblico di riferimento e riproporsi come certezza di Canale 5. I falò, le scenate di gelosia, “ho un video per te”, il pinnettu, la crema solare da spalmare: ...

Temptation Island - Katia e Vittorio sono già in crisi dopo la prima puntata (VIDEO) : Temptation Island, Katia e Vittorio sono già in crisi dopo la prima puntata. Lei vuole essere libera, lui ha paura del confronto (VIDEO)Ieri su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. L’isola delle tentazioni ha quindi riaperto le sue porte in favore di coppie decise a testare la loro relazione. Tra queste ci sono Vittorio e Katia, una coppia di Rimini che sta ...