Temptation Island – Chi è Giovanni Arrigoni? Il single wakeskater vicino alla fidanzata

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019. Parte bene Temptation Island (22.24%) : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share. Su Canale 5- dalle 21.30 alle 0.52 - la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.175.000 – 19.25%; qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su ...

Temptation Island - Andrea e Jessica in crisi : lei non accetta il falò di confronto - lui scoppia in lacrime : Nella prima puntata del reality di coppia di Canale 5, il fidanzato ha chiesto subito di parlare con la compagna invaghita...

Mi fai schifo! A Temptation Island salta la prima coppia dopo un giorno : Non c’è stato neppure il tempo di iniziare che la prima coppia, sull’isola delle tentazioni, è scoppiata. Si tratta di Jessica Battistello e Andrea Filomena. E sono volate parole grosse: “Mi fai schifo” dice il ragazzo senza giri di parole. La loro storia, del resto, era iniziata sotto una cattiva stella. Andrea e Jessica Battistello erano arrivati a Temptation Island dopo che il loro matrimonio, in programma il nove giugno, era saltato in ...

Temptation Island - Massimo : "Ilaria voleva un figlio - per fortuna non è arrivato" - : Luana Rosato Massimo Colantoni ha confidato alla single di Temptation Island di essere felice di non aver avuto un figlio dalla fidanzata Ilaria Teolis Dopo due anni di fidanzamento e uno di convivenza, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis hanno deciso di mettersi alla prova con Temptation Island, ma quanto è emerso durante la prima puntata lascia presagire un finale tutt’altro che lieto. Lui, 28enne titolare di un negozio di ...

Temptation Island - Jessica dimentica il fidanzato Andrea e il web la massacra - : Luana Rosato Jessica Battistello è stata la protagonista di Temptation Island e i suoi atteggiamenti con il single Alessandro hanno fatto infuriare il web: "Vuole farsi lasciare da Andrea" La prima puntata di Temptation Island 2019 ha puntato l’attenzione sulla coppia composta da Jessica Battistello e Andrea Filomena: i due, che si dovevano sposare, hanno annullato il matrimonio per decisione della ragazza. È stata proprio Jessica, ...

Temptation Island - anticipazioni 2ª puntata : potrebbe essere addio tra Nunzia e Arcangelo : La nuova edizione del reality show estivo più atteso dal pubblico di Canale 5, Temptation Island, è cominciata all'insegna dei colpi di scena che hanno sorpreso i telespettatori già a partire dalla prima puntata trasmessa ieri sera, lunedì 24 giugno. Nel corso di questo appuntamento, il pubblico ha conosciuto le coppie che hanno deciso di vivere quest'esperienza mettendo in discussione le proprie relazioni e, di conseguenza, i rispettivi ...

Temptation Island - partenza rovente : Jessica non si presenta all'incontro con il compagno : La prima puntata di Temptation Island, trasmessa ieri 24 giugno su Canale 5, non ha deluso le aspettative, riservando litigi, delusioni e gelosie tra le sei coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Maria De Filippi aveva annunciato che una fidanzata avrebbe subito perso la testa per un tentatore, tanto da spingere il fidanzato ad un falò di confronto. La ragazza in questione è Jessica Battistello e la reazione di Andrea Filomena non si è ...

Temptation Island : tensioni e confronti nel primo episodio anche tra David e Cristina : Parte in quinta la nuova edizione di Temptation Island, con una prima puntata piena di colpi di scena fin dall'inizio. Il reality show, cavallo di battaglia estivo di Canale 5, ha inaugurato la sesta stagione con alcune coppie già in profonda crisi, come aveva annunciato Maria De Filippi nei giorni scorsi durante la sua ultima intervista a Radio Deejay. La puntata del 24 giugno vede i riflettori puntati in particolare su tre coppie, Andrea e ...

Dovevano sposarsi! Temptation Island - Andrea Filomena e la sua (ex) fidanzata Jessica Battistello : È iniziata ufficialmente la nuova stagione di Temptation Island. E già sembra esserci un personaggio che spicca sugli altro. Si tratta di Andrea Filomena che partecipa con la sua fidanzata Jessica Battistello. Una storia strana quella della coppia con Andrea Filomena che, come del resto le altre 5 coppie in gara, ha deciso di mettere alla prova il loro amore quando sembrava giunto al coronamento. La coppia formata da Andrea Filomena e Jessica è ...

Temptation Island : riassunto del 24 giugno : Temptation Island, reality in onda su Canale 5, dopo aver spostato la sua puntata inaugurale, che era prevista la scorsa settimana, è finalmente andato in onda il 24 giugno. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ci mostra sei coppie in difficoltà, tutte non sposate e senza figli, che vengono divise in due villaggi dove saranno presenti tredici tentatori (per le ragazze) e tredici tentatrici (per i ragazzi), tutti doverosamente ...

«Temptation Island 2019» al via : ci piace perché è sempre uguale : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Il copione è sempre lo stesso, uguale fin dal primo anno: «Love The Way You Lie», i tentatori avvolti dai mantelli, le coppie che un po’ si «schifano» e un po’ cercano l’avventura e Filippo ...

