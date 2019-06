Tav | Ue chiede a Italia e Francia chiarimenti o dovranno restituire 120 milioni

blogo

(Di martedì 25 giugno 2019) L’Unione europea richiama l'e lasulla Tav: i due paesi membri entro lugliochiarire se e come intendono avanzare nel progetto dell’Alta velocità Torino-Lione se non vogliono rischiare di perdere i fondi ancora a disposizione per l’opera e non voglionoi 120di euro già ricevuti. Tav, Toninelli a Salvini: 'Il voto non cambia nulla' Salvini dopo aver conquistato il 34% alle elezioni europee ha ribadito che il governo va avanti, ma a certe condizioni... Lo riferisce l'agenzia Ansa, citando un colloquio telefonico avvenuto nei giorni scorsi tra la commissaria Ue uscente ai Trasporti, Violeta Bulc, e il ministro delle Infrastruttureno Danilo Toninelli.L’opposizione alla Tav da parte del Movimento Cinque Stelle è nota ed è uno dei motivi di contrasto con l’alleato di governo. La ...

