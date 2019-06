Sul numero di luglio - Sosta salatissima davanti agli ospedali

Sul numero di luglio - Grand tour d'Europa con l'Audi e-tron : Attraversare tutta lEuropa per il lungo con unauto elettrica: impresa da esaurimento nervoso oppure no? Per scoprirlo abbiamo preso unAudi e-tron e siamo andati da Reggio Calabria fino a Skagen, la punta più estrema della Danimarca. Quasi tremila chilometri attraversando Italia, Austria, Germania fino al limite del Paese scandinavo, dove sincontrano il Mar Baltico e quello del Nord. Non solo questione di autonomia. Tre intensi giorni di ...

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti sull’età dei donatori e Sul numero di ovociti e gameti : limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee anche sulla donazione di cellule riproduttive per la procreazione eterologa, e le prescrizioni fissate dal tribunale della giustizia amministrativa mirano a tutelare la salute dei donatori, donatari e del nascituro. ...

Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica Sul Danubio è salito a 25 : Il numero di persone morte nel naufragio di una imbarcazione turistica avvenuto nel Danubio, a Budapest, il 29 maggio, è salito a 25. Il corpo di un uomo è stato trovato nel fiume a circa 100 chilometri dal sito del

Fq MillenniuM - il numero Sul lavoro vince il premio ‘Copertina dell’anno’. Gomez : “Sistemare centri per impiego” : Il mensile d’inchiesta FQMillenniuM diretto da Peter Gomez si è aggiudicato il premio Ferrari per la “Copertina dell’anno”. La giuria del premio promosso dalle Cantine Ferrari ha voluto premiare il numero di settembre 2018 dal titolo “Come non diventare un nuovo schiavo”. Nel numero, i giornalisti del mensile hanno raccontato in profondità le problematiche del mondo del lavoro, del precariato dello sfruttamento: “Ci siamo accorti che ogni mese ...

Scrive il numero del biglietto del treno Sulla fronte e si addormenta : “Così il controllore non mi sveglia”. Alessandro Pipero, ristoratore romano, ha trovato un buon metodo per riposare indisturbato sul treno. Ha scritto il numero del suo biglietto sulla fronte, ha chiuso gli occhi e ha fatto una pennichella. La trovata, condivisa dall’uomo sul suo profilo Instagram, sta avendo un enorme successo. A chi non è capitato, infatti, di cadere addormentati ed essere svegliati da una ...

Meteo : assaggio d’estate Sul litorale romano - numerose presenze : Dopo settimane di Meteo incerto e temperature al di sotto della media, oggi, nel giorno della Festa della Repubblica, sono numerose le presenze sul litorale romano, in un primo assaggio d’estate. Non si registra il pienone ma da metà mattinata l’afflusso è aumentato progressivamente, soprattutto verso le spiagge di Maccarese, Ostia, Fiumicino e Fregene, con traffico sulle principali arterie dirette sulla costa. L'articolo Meteo: ...

Migranti - la presenza di Ong al largo non influisce Sul numero di partenze : Le navi delle ong non sono un pull factor. Lo dimostrano, ancora una volta, i numeri e i grafici proposti da Matteo Villa...

Ungheria : scontro tra barche Sul Danubio - almeno 7 morti e numerosi dispersi [GALLERY] : Un’imbarcazione con a bordo turisti è affondata nel Danubio, dopo essersi scontrata con un’altra barca all’altezza del palazzo del Parlamento a Budapest: almeno 7 persone sono morte. Secondo i media locali 19 persone sono ancora disperse. A bordo erano presenti 33 turisti sudcoreani più due membri dell’equipaggio. Sono proseguite tutta la notte le ricerche dei dispersi, complicate dal maltempo e dalla forte corrente del ...

Maurizio Belpietro firma il numero speciale de l’Unità in edicola. Il cdr : “Grave inSulto alla nostra storia” : Sarà firmato da Maurizio Belpietro il numero dell’Unità in edicola il 25 maggio. A dare la notizia è stato il comitato di redazione, parlando di “gesto gravissimo”. l’Unità, di proprietà di Piesse, non va in edicola da un paio d’anni, ma l’editore è obbligato a pubblicare almeno un numero all’anno per evitare che la testata decada. Il 25 maggio dell’anno scorso il giornale era tornato nelle edicole di Roma e Milano per un giorno. La ...

Straordinario successo per la Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista - Reggio prima città in Italia per numero di conSulenze nutrizionali : Uno Straordinario successo, tanto interesse e numeri da capogiro hanno accompagnato la prima storica edizione reggina della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista. La tradizionale iniziativa Nazionale promossa dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi guidato dalla Presidente Tiziana Stallone, giunta quest’anno alla sua sesta edizione e tenutasi in ben 24 piazze Italiane, arriva per la prima volta a Reggio ...

Sul numero di giugno - 105 aree di servizio esaminate - molte bocciate : Nove autostrade, 105 aree di servizio, sei aspetti principali esaminati: sono i numeri dellinchiesta di Quattroruote di giugno che prende in esame, questanno, arterie diverse da quelle principali (come lAutosole e la Bologna-Taranto, già valutate in passato), ma non per questo meno importanti e battute dagli automobilisti.I tronchi analizzati. Si tratta, infatti, di porzioni della rete nazionale che portano alle principali località di mare o a ...

Incidenti Sul lavoro - sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Fortnite : il numero di giocatori per party sale da 4 a 16 - spuntano nuove informazioni Sull'evento Nexus : Nelle playlist di Fortnite Battaglia Reale sono presenti modalità con formazioni numerose, che supera e non di poco il limite dei quattro partecipanti per party presente nel gioco.Un cavillo, dunque, che non permetteva a gruppi numerosi di amici di giocare insieme ad alcune delle modalità a tempo limitato disponibili nel battle royale di Epic Games. Perlomeno fino ad ora.Tramite un tweet, Epic Games ha annunciato che da ieri i party di Fortnite ...

Movistar Sul ritiro di Valverde alla Liegi : ‘Numerosi problemi fisici per una caduta’ : Il tentativo di Alejandro Valverde di arrivare alla quinta vittoria da record nella Liegi Bastogne Liegi di ieri si è esaurito ad oltre 100 chilometri dal traguardo. Con un nuovo successo il Campione del Mondo avrebbe raggiunto Eddy Merckx come plurivittorioso della classica più antica del grande ciclismo, ma ha dovuto gettare la spugna nelle fasi centrali della corsa. Dopo un bel debutto al Giro delle Fiandre, Valverde non era stato ...