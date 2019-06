Successo per il secondo appuntamento enogastronomico Le Vie di Zefiro “Sunset &

WTA Eastbourne – Sabalenka asfalta la slovena Zidansek - Successo in due set per la bielorussa : La tennista numero 10 del ranking WTA stacca il pass per gli ottavi di Eastbourne, battendo in due set la slovena Zidansek Tutto facile per Aryna Sabalenka nel secondo turno del torneo WTA di Eastbourne, la tennista bielorussa si impone in scioltezza sulla slovena Zidansek, battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Match a senso unico a favore della numero 10 del ranking, che stacca così il pass per gli ottavi di finale dopo ...

Oroscopo 16 luglio : qualche Successo nelle finanze per il Leone - Scorpione in rialzo : La giornata di martedì 16 luglio i nativi del segno dei Pesci daranno molto più rilievo all'aspetto economico del loro lavoro rispetto all'ambito relazionale, mentre il Cancro ancora sotto l'influenza di Venere e Mercurio sarà alquanto distratto in ambito lavorativo. La Vergine e lo Scorpione cominceranno finalmente ad uscire dal “cono d'ambra” di questi giorni fatto di stress ed ansie, aprendosi così alle amicizie e al partner. Di seguito, le ...

Luigi Di Biagio - perdente di Successo : dimissioni obbligate dopo tre flop europei e due qualificazioni olimpiche mancate : Gigi Di Biagio è stato un grande calciatore: in Nazionale lo ricordavamo per quel maledetto rigore sbagliato ai Mondiali di Francia ’98 e per il coraggio di rifarsi due anni dopo a Euro 2000. Un simbolo, un esempio. Adesso è diventato il peggior commissario tecnico della storia dell’Under 21: tre europei falliti, due qualificazioni olimpiche mancate. Un perdente ma di successo, in grado di rimanere in sella per ben 6 anni. L’ultimo disastro però ...

È Successo in TV - 25 giugno 2012 : concerto per l'Emilia (VIDEO) : Il 20 e 29 maggio 2012 per gli Emiliani sono date che significano ferite ad una terra martoriata da un terremoto che ha portato via la vita di 27 persone. Questo non ha fermato la voglia di ripartire degli Emiliani e dell'Italia intera che si è unita e rimboccata le maniche per aiutare chi è stato colpito dal tragico sisma. Anche il mondo dello spettacolo e della musica si muove a favore di chi ha subìto il dramma del sisma di 7 anni fa.Per ...

“Voglio la prova del Dna per Leone”. Fedez allo scoperto - cosa è Successo : Sono la coppia più social del mondo e non perdono occasione per far discutere. Stavolta l’attacco viene da Fedez che se la prende con la moglie Chiara Ferragni. Il motivo del contendere è la richiesta del cantante di sottoporre il figlio all’esame del dna. il cantante, infatti, il suo primogenito non gli somiglierebbe molto… Su Instagram Stories, Fedez ha pubblicato alcune foto di lui da bambino, trovate in casa della nonna paterna. Ci ...

Superbike - Alvaro Bautista vince la Superpole Race a Misano : 14° Successo stagionale per lo spagnolo : Il pilota della Ducati si impone davanti a Lowes e Haslam, vincendo così la quattordicesima gara della stagione Alvaro Bautista continua a dominare il Mondiale Superbike, il pilota spagnolo si impone infatti nella Tissot Superpole Race al Gp di Misano, centrando così il quattordicesimo successo stagione. Al primo anno in questa categoria, il rider della Aruba.it Racing – Ducati precede di oltre 7 e 9 secondi i britannici Alex Lowes e ...

Superbike - Risultato superpole race GP Misano 2019 : Bautista torna al Successo davanti a Lowes - Rea cade ma termina quinto : Doveva essere la grande occasione di Jonathan Rea, invece questo inizio di giornata a Misano ha fortemente sorriso ad Alvaro Bautista e alla sua Ducati; l’iberico ha vinto meritatamente la superpole race che precede gara-2 e ne determina la griglia di partenza, di fatto controllando piuttosto agevolmente l’intera corsa. Il centauro Kawasaki, invece, è caduto a tre giri dal termine al Tramonto, quando si trovava in seconda posizione, ...

Equitazione - Global Champions Tour Cascais 2019 : doppio Successo di Martin Fuchs - per Lucia Le Jeune Vizzini un 17° posto ed un ritiro : Nella seconda ed ultima gara a squadre della tappa di Cascais del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, giunge 17ma Lucia Le Jeune Vizzini su Loro Piana Filou de Muze, con percorso netto in 78″50. Vittoria per l’elvetico Martin Fuchs su Chaplin, che chiude con un netto in 69″98, con un risicato margine sul tedesco Marcus Ehning su Comme Il Faut, secondo in 70″57. A completare il ...

Softball - Serie A1 2019 : Caserta trova il doppio Successo su Collecchio per concludere la stagione : Due successi per chiudere la stagione della promozione: finisce così l’annata di Caserta, che non può di certo definirsi insoddisfacente visto che le premesse parevano quelle di un veloce ritorno in A2, prontamente smentite dal campo. Nel primo match contro Collecchio, la formazione campana passa in vantaggio nel primo inning con un fuoricampo di Lozada, poi completa l’opera nel quinto sfruttando una base su ball a basi piene con cui ...

Coppa d’Africa - Nigeria-Burundi 1-0 : Ighalo regala il Successo alle Super Aquile [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Giro di Svizzera 2019 - Fabio Aru : “Speravo di perdere meno a crono - per me è un Successo essere qui” : Fabio Aru ha faticato più del previsto della cronometro odierna al Giro di Svizzera, il Cavaliere dei Quattro Mori aveva impressionato nelle due precedenti frazioni di montagna e oggi non è riuscito a brillare nella prova contro il tempo chiudendo in 86esima posizione a 2’02” dal vincitore Yves Lampaert. Il sardo sperava di restare più vicino agli uomini di classifica invece ha pagato circa 1’30” da Egan Bernal, ...

Alberto Urso vola all’estero con “Indispensabile” : Successone per il tenore : Nuovo successo per Alberto Urso: va all’estero col brano Indispensabile Alberto Urso diventerà il nuovo Andrea Bocelli? Il talento non gli manca e delle figure professionali al suo fianco nemmeno. Il tenore di Amici è pronto per la sua prima esperienza all’estero: attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha permesso ai suoi follower […] L'articolo Alberto Urso vola all’estero con ...

LIVE Spagna-Polonia - Europei Under21 in DIRETTA : l’Italia spera in un Successo delle Furie Rosse con 1 o 2 gol di scarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tentativo di impresa dell’Italia-Le classifiche e i gironi degli Europei U21 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Polonia, terza giornata del Gruppo A degli Europei Under 21 di calcio 2019, che si svolgerà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21.00. Il direttore dell’incontro sarà lo scozzese Bobby Madden, che verrà assistito dai connazionali Francis ...

Formula 1 – Risultato deludente per Vettel nelle qualifiche del Gp di Francia : “ecco cosa è Successo” : qualifiche amare per Vettel al Gp di Francia: le parole del ferrarista dopo il settimo posto ottenuto al Paul Ricard Dopo la penalità del Gp del Canada che gli ha impedito di festeggiare per la sua prima vittoria stagionale, Sebastian Vettel non è riuscito a ritrovare oggi il sorriso nelle qualifiche del Gp di Francia 2019. Il tedesco della Ferrari, che in Q3 ha avuto un problema col cambio, a seguito del quale ha potuto effettuare un solo ...